LIVE - Liverpool-Napoli 0-1 (21' Mertens): fine primo tempo!

dall'inviato a Liverpool, Gennaro Di Finizio (Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live)

21.49 - FINE PRIMO TEMPO! Prima frazione di gran personalità per il Napoli, in vantaggio all'intervallo grazie alla rete di Mertens. Squadre negli spogliatoi.

49' - MILNER! Dribbling del numero 7 nell'area del Napoli e sinistro sul primo palo: risponde presente Meret.

48' - Klopp si arrabbia, ha una reazione scomposta e viene ammonito dall'arbitro.

45' - L'arbitro concede quattro minuti di recupero.

43' - Mané si allunga il pallone e va via a Di Lorenzo. Allan però arriva con irruenza, gli tocca il pallone e chiude, invitandolo poi a rialzarsi.

41' - Giocata di Firmino strepitosa, col tacco sinistro per Mané. Sul cross basso dell'ex Southampton Koulibaly chiude in mezzo all'area.

39' - Bella combinazione tra Zielinski e Lozano nello stretto. Sul terzo tocco del polacco, non si trovare pronto l'ex PSV che non arriva sulla sfera.

36' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla scodellata sul secondo palo: incornata di van Dijk, blocca Meret.

34' - Di Lorenzo fa correre Lozano sulla destra, ma il messicano è in offside.

32' - Mertens recupera palla sulla trequarti, situazione di tre contro tre. Lo stesso belga sbaglia però l'appoggio semplice per Di Lorenzo vicino.

30' - Apertura per Mané, tamponato da Manolas. Il senegalese è costretto a rientrare, ma trova ancora tutto chiuso.

28' - Sventagliata a sinistra per Zielinski, che con una finta manda al bar Gomez e appoggia a Mario Rui. Due cross, due volte van Dijk ad allontanare.

26' - Tentativo di van Dijk dalla lunga distanza: destro potente ma impreciso.

25' - GOL CONFERMATO! Non c'è fallo nel contatto tra Mertens e van Dijk, l'arbitro indica il dischetto: è 1-0 per gli azzurri!

23' - Check in corso tra l'arbitro e il VAR: al vaglio un contatto di Mertens con van Dijk prima dello scatto. Intanto è ancora fermo a terra l'olandese, che lamenta un fallo del belga.

21' - GOOOOOOOLLLLLLLLLLLL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! MEERTEEEENS! NAPOLI IN VANTAGGIO! Di Lorenzo vede lo scatto di Mertens nello spazio e lo premia. Il lancio è perfetto, il belga è sul filo di fuorigioco e arriva a tu per tu con Alisson, da posizione leggermente defilata: bravissimo a incrociare il destro, palla all'angolino per l'1-0 del Napoli!

19' - Non ce la fa Fabinho: l'ex Monaco sarà sostituito da Wijnaldum.

17' - Qualche problemino fisico per Fabinho.

16' - Manolas va in verticale da Mertens, che col tacco cerca Lozano. Copre bene Lovren.

13' - Mario Rui vede Alisson fuori dallo specchio e ci prova addirittura da centrocampo: soluzione ambiziosa, pallonetto a lato.

11' - Salah mette a sedere Koulibaly, rientra sul mancino e va al traversone: blocca Meret.

10' - Inizio di personalità del Napoli. Il Napoli sta tenendo bene il campo in quest'avvio.

7' - Nulla di grave per Di Lorenzo, che si rialza e gioca. Sospiro di sollievo per Ancelotti.

6' - Qualche problema alla spalla per Di Lorenzo, caduto male dopo un colpo di testa. Si ferma il gioco.

3' - Piccolo rischio di Koulibaly in difesa, ma è bravo il difensore a cavarsela sul pressing di Firmino con eleganza.

21.00 - PARTITI!

20.50 - Ultimi minuti con lo spettacolo di You'll never walk alone cantato da tutto lo stadio, naturalmente sold-out.

20.40 - Il capitano questa sera sarà Kalidou Koulibaly.

20.30 - Kostas Manolas prima del match contro il Liverpool è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che affrontiamo una squadra che l'anno scorso ha vinto la Champions League ed è tra le più forti in Europa. Qui non perdono da cinque anni in Europa. E' difficile, ma noi dobbiamo mettere tutto e provarci fino alla fine per non uscire sconfitti".

Che sensazioni hai avuto durante il viaggio fino ad Anfield? "Io penso alla partita. La partita non inizia quando fischia l'arbitro, ma dagli allenamenti. La mia sensazione è di sentirmi concentrato per dare il massimo".

Sulla formazione: "La filosofia è sempre la stessa, il nostro sistema è sempre lo stesso. Vediamo la partita e poi facciamo i conti".

20.15 - Il ds Cristiano Giuntoli è intervenuto al microfono di Sky Sport nel pre-partita. "Il lavoro è sempre quello: stare vicino alla squadra, all'allenatore, di fare da collante. In questo periodo, e specialmente oggi, stiamo pensando tanto a questa partita, perché può darci il passaggio del turno prima e ci permetterebbe di gestire il finale di anno. C'è grande voglia di far bene, siamo molto concentrati su questa gara".

Le raccomandate sono arrivate proprio oggi. Che sfortuna. "Invece siamo stati fortunati. La partita di oggi non può distogliere nessuno con la testa. Tutti sono sereni e stanno pensando alla partita. Io dico che è una fortuna".

Sulla formazione più prudente: "C'è volontà di arginare la loro forza, non perdere la nostra identità perché molte volte abbiamo fatto il possesso a tre e rimarremo nelle nostre posizione. Di Lorenzo, oltre ad arginare la loro spinta, può darci una gran mano in fase offensiva, tant'è che ha fatto tanti gol e assist ad Empoli. Solo diamo un occhio di riguardo a questa squadra che è la più forte del mondo".

Un gran risultato avrebbe un effetto calmante? "In realtà noi siamo sempre stati molto bravi quest'anno in Champions League e in maniera altalenante siamo andati in campionato. Una gran prova qui darebbe un gran slancio anche in campionato. Internamente non ci sono problemi. C'è grande unità di intenti, nel voler far bene in Champions League e in campionato. Questa è la nostra forza in questo momento, pensiamo solo a questo".

19.45 - Sono Karnezis e Hysaj i "sacrificati" da Ancelotti per la sfida di questa sera contro il Liverpool: le norme Uefa impongono agli allenatori di portare solo 7 calciatori in panchina, così dei 20 convocati sono loro, il greco e l'albanese, i due costretti alla tribuna. In passato era toccato, tra gli altri, anche a Younes e Insigne, il capitano out a Genk. In panchina, oggi, ci andranno Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Callejon, Llorente, Amin.

19.40 - Arrivati i pullman delle due squadre.

19.32 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ufficiali le scelte di formazione di Carlo Ancelotti in vista della gara di questa sera contro il Liverpool. Come aveva anticipato la redazione di Sky Sport, la grande novità è la presenza di Di Lorenzo al posto di Callejon. Maksimovic scelto come terzino di difesa, c'è Mario Rui a sinistra. Recupera Fabian che agirà sulla corsia mancina con licenza d'accentrarsi. In attacco scelta la coppia da Champions composta da Mertens e Lozano.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Mane, Salah, Firmino. A disp.: Adrian, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Origi, Alexander-Arnold. All. Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano. A disp.: Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Callejon, Llorente, Amin. All. Ancelotti.

19.30 - La grande novità di formazione è la presenza di Di Lorenzo al posto di Callejon sulla corsia destra di centrocampo. Il retroscena, svelato dalle telecamere di Sky Sport, è che per lo spagnolo era già pronta negli spogliatoi la fascia da capitano. Doveva essere lui a sostituire Insigne, out per infortunio. Invece lo spagnolo andrà in panchina e dunque dovrebbe essere Koulibaly a diventare capitano.

19.20 - Il Napoli scenderà in campo con la solita divisa azzurra ma nella versione Champions (con richiami blu notte).

19.15 - Novità importanti di formazione per il Napoli in vista della gara contro il Liverpool. Secondo Sky Sport la grande novità è Di Lorenzo al posto di Callejon sull'out destro. Lui alto con Allan, Zielinski e Fabian a centrocampo. In attacco Mertens e Lozano, in difesa Maksimovic a destra e Mario Rui a sinistra. Una scelta dettata evidentemente dalla necessità di giocare anche con una difesa a 3 con Di Lorenzo e Mario Rui largo e un centrocampo molto folto.

Il Napoli questa sera affrontera la forza del Liverpool ma anche delle statistiche. Quelle che raccontano la capacità degli inglesi di risultare imbattibili in casa in campo internazionale. Sono 24 le gare consecutive non perse dai Reds ad Anfield, per un totale di 18 vittorie e 6 pareggi. L'ultima sconfitta subita il 22 ottobre 2014 quando il Real Madrid vinse col punteggio di 3 a 0.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Liverpool-Napoli! Il Napoli resta ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. Basta vincere almeno una delle due partite restanti, oppure pareggiarle entrambe. In caso di ko col Liverpool, però, la qualificazione resta ugualmente alla portata. Anche il pari del Genk contro il Salisburgo regalerebbe al Napoli il pass per il turno successivo. In caso di arrivo a pari punti con gli austriaci, infatti, il Napoli sarebbe avanti per gli scontri diretti.