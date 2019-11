LIVE - Liverpool-Napoli, pre-partita: azzurri in crisi su un campo imbattuto dal 2015

dall'inviato a Liverpool, Gennaro Di Finizio (Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live)

19.45 - Sono Karnezis e Hysaj i "sacrificati" da Ancelotti per la sfida di questa sera contro il Liverpool: le norme Uefa impongono agli allenatori di portare solo 7 calciatori in panchina, così dei 20 convocati sono loro, il greco e l'albanese, i due costretti alla tribuna. In passato era toccato, tra gli altri, anche a Younes e Insigne, il capitano out a Genk. In panchina, oggi, ci andranno Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Callejon, Llorente, Amin.

19.40 - Arrivati i pullman delle due squadre.

19.32 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ufficiali le scelte di formazione di Carlo Ancelotti in vista della gara di questa sera contro il Liverpool. Come aveva anticipato la redazione di Sky Sport, la grande novità è la presenza di Di Lorenzo al posto di Callejon. Maksimovic scelto come terzino di difesa, c'è Mario Rui a sinistra. Recupera Fabian che agirà sulla corsia mancina con licenza d'accentrarsi. In attacco scelta la coppia da Champions composta da Mertens e Lozano.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Milner, Henderson; Mane, Salah, Firmino. A disp.: Adrian, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Origi, Alexander-Arnold. All. Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian; Mertens, Lozano. A disp.: Ospina, Luperto, Elmas, Gaetano, Callejon, Llorente, Amin. All. Ancelotti.

19.30 - La grande novità di formazione è la presenza di Di Lorenzo al posto di Callejon sulla corsia destra di centrocampo. Il retroscena, svelato dalle telecamere di Sky Sport, è che per lo spagnolo era già pronta negli spogliatoi la fascia da capitano. Doveva essere lui a sostituire Insigne, out per infortunio. Invece lo spagnolo andrà in panchina e dunque dovrebbe essere Koulibaly a diventare capitano.

19.20 - Il Napoli scenderà in campo con la solita divisa azzurra ma nella versione Champions (con richiami blu notte).

19.15 - Novità importanti di formazione per il Napoli in vista della gara contro il Liverpool. Secondo Sky Sport la grande novità è Di Lorenzo al posto di Callejon sull'out destro. Lui alto con Allan, Zielinski e Fabian a centrocampo. In attacco Mertens e Lozano, in difesa Maksimovic a destra e Mario Rui a sinistra. Una scelta dettata evidentemente dalla necessità di giocare anche con una difesa a 3 con Di Lorenzo e Mario Rui largo e un centrocampo molto folto.

Il Napoli questa sera affrontera la forza del Liverpool ma anche delle statistiche. Quelle che raccontano la capacità degli inglesi di risultare imbattibili in casa in campo internazionale. Sono 24 le gare consecutive non perse dai Reds ad Anfield, per un totale di 18 vittorie e 6 pareggi. L'ultima sconfitta subita il 22 ottobre 2014 quando il Real Madrid vinse col punteggio di 3 a 0.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Liverpool-Napoli! Il Napoli resta ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. Basta vincere almeno una delle due partite restanti, oppure pareggiarle entrambe. In caso di ko col Liverpool, però, la qualificazione resta ugualmente alla portata. Anche il pari del Genk contro il Salisburgo regalerebbe al Napoli il pass per il turno successivo. In caso di arrivo a pari punti con gli austriaci, infatti, il Napoli sarebbe avanti per gli scontri diretti.