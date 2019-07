LIVE - Liverpool-Napoli, pre-partita: reds senza il tridente titolare, Ancelotti con Gaetano in mediana

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

16.45 Il Liverpool ha comunicato la formazione ufficiale: Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Origi. A disposizione: Lonergan, Lovren, Gomez, Lallana, Brewster, Lewis, Hoever, Duncan, Wilson, Elliott, Van den Berg.

16.35 - FOTO - Napoli arrivato a Edimburgo, grande accoglienza per gli azzurri (clicca qui per leggere)

Ancelotti dovrebbe schierare la formazione più vicina a quella titolare con Meret tra i pali, Manolas e Maksimovic al centro della difesa con Di Lorenzo e Ghoulam ai lati, a centrocampo Zielinski ed il 2000 Gaetano mentre in attacco Callejon, Mertens e Insigne dietro Milik con Younes e Verdi che rappresentano i soli cambi offensivi.

Si inizia a fare sul serio per il Napoli. La squadra di Ancelotti sarà di scena alle 18 ad Edimburgo contro il Liverpool campione d'Europa con l'obiettivo di registrare passi in avanti sul piano della condizione e dell'assimilazione di nuovi concetti tattici. Il Napoli sarà privo di Fabian, Allan e Koulibaly ancora in vacanza, ma anche di Elmas rimasto a Napoli per questioni relative al passaporto e Malcuit reduce da una botta, ma anche i reds - che sono più avanti in linea generale sulla preparazione - si ritroveranno senza il tridente Salah, Firmino, Manè, oltre ad Alisson.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Liverpool-Napoli, amichevole in programma al Murrayfield Stadium di Edimburgo che per l'occasione è da giorni sold-out.