LIVE - Milan-Napoli 0-0: termina il primo tempo!

0-0 nei primi 45 minuti a San Siro. E' il Napoli a fare la partita e a tenere il pallino del gioco. Pericoloso Zielinski, Milan che si difende e cerca di colpire con le verticalizzazioni. Squadre ora negli spogliatoi.

21.34 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - L’arbitro concede un minuto di recupero.

43' - Combinazione interna tra Insigne e Mertens: è il belga a calciare dai sedici metri, incrociando però male e spedendo il pallone sul fondo.

41' - Traiettoria insidiosa di Politano: Leao svetta in area e si rifugia in angolo.

39' - Cambio di direzione di Politano che sorprende Theo, costretto al fallo.

37' - Napoli che ha rallentato la costruzione in questa fase e il Milan, che attende nella propria metà campo, non ha problemi a contenere.

35' - Conclusione col mancino di Calhanoglu che termina lontana dalla porta.

32' - Meglio il Napoli dopo trenta minuti, gli azzurri fanno girare la palla per aprire il MIlan.

29' - ZIELINSKI! Sventagliata perfetta di Fabian per Insigne. Il capitano con un rasoterra trova Zielinski che accorre in area. Tiro col mancino e palla che termina di un soffio a lato.

27' - Bella manovra del Napoli. Insigne non calcia e scarica per Mertens. Il belga calcia ma viene murato.

24' - Ammonito Maksimovic per un'entrata su Tonali.

22' - Giocata a tre sulla sinistra con Demme, Insigne e Hysaj che combinano. L'albanese si invola verso la porta ma viene recuperato da Castillejo.

20' - Lancio lunghissimo per Leao, che tiene botta nel duello con Maksimovic e riesce a calciare a giro: tiro fuori misura.

16' - ZIELINSKI! Lancio di Di Lorenzo a premiare l'inserimento in area del polacco. Quasi scivolando calcia col destro, devia Donnarumma.

15' - Tentativo di Insigne da fuori: il suo destro viene smorzato da Tonali e finisce comodamente tra le braccia di Donnarumma.

13' - Gattuso chiede a Mertens di partecipare maggiormente all'azione.

11' - Duetto Theo-Calhanoglu con il turco che tenta il destro a giro. Conclusione che non inquadra lo specchio.

9' - Mertens si fionda su una seconda palla, vede il rimbalzo giusto e tenta il destro. Il tiro esce debole e impreciso.

7' - Inizio di partita spezzettato: anche Zielinski resta a terra in seguito ad uno scontro di gioco con Krunic. Solo una botta per lui.

6' - Mertens subisce una botta da Castillejo e resta al suolo. Non dovrebbe essere nulla di grave per il belga.

5' - Nessun problema per Ospina, che dopo le cure si rialza ed è pronto a proseguire il match.

4' - Scatto in profondità di Leao, che calcia in porta ma trova Ospina in uscita. Scontro tra i due, resta a terra il portiere colombiano.

2' - Giro palla del Napoli con Demme che apre a sinistra per Insigne: uno contro uno con Dalot, che gli chiude il destro e devia la palla in angolo.

20.48 - PARTITI! Inizia il match

20.43 - Squadre in campo!

20.35 - Pierre Kalulu, difensore del Milan, prima della sfida di campionato contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' vero che abbiamo una settimana un po' diversa dalle altre, ci sono tante assenze, ma abbiamo un gruppo di qualità. Siamo 25-30 calciatori di qualità, tutti possono dare il proprio apporto".

20.25 - Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, a pochi minuti dal big match contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Credo che la nostra recente storia deve farci capire che il Milan ha tante facce, ma una cosa deve sempre averla: lo spirito. E l'ha dimostrata nel 98% delle nostre partite nel 2020 e nel 2021. Questo spirito c'è sempre stata, poi a volte si cambiano gli interpreti e si fa fatica a fare la differenza".

Vincere è più importante per la rincorsa all'Inter o per 'eliminare' il Napoli dalla corsa Champions? "Tutte e due. Con una vittoria si otterrebbero due risultati: quello di avere tutte le quinte a 10 punti, più o meno, e naturalmente non mollare nella rincorsa all'Inter".

Ibra è il leader emotivo del Milan. "Partecipa ad allenamenti, riunioni, momenti importanti fuori dal campo. L'importanza di Zlatan è in campo, ma anche per quello che ha costruito fuori con l'allenatore".

Qual è principale artefice di questi bel clima che si respira al Milan? "C'è una società che ha lavorato in una determinata maniera, un allenatore che si è allineato alle idee del club, ci sono dei giocatori che hanno dimostrato il proprio talento, per tanti essendo giovani anche inesperti. Le componenti sono tanti. Una continuità così si ha solo se tutti remano dalla stessa parte".

Vi siete già mossi per blindare Kessié? "Sì, ci siamo già mossi. Per lui e quelli in scadenza 2022, anche per Calabria. Pian piano ci muoveremo anche per gli altri. Non abbiamo raggiunto neanche uno di questi obiettivi, ma ci stiamo lavorando".

Hai abbracciato Gattuso? Per te è un grande allenatore? "Sì, un allenatore in evoluzione continua. Ci siamo visti dentro questa volta invece che fuori. E' un allenatore in continua evoluzione, come lo è il calcio. Per rimanere al passo coi tempi devi essere aperto mentalmente e lui lo è, anche se hai avuto altre idee da giocatore magari".

19.35 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli posticipo della 27ª giornata di campionato. Difesa inedita per il Milan con Tomori ed il '99 Gabbia che sostituiscono Romagnoli e Kjaer, e Dalot giocherà al posto dell'indisponibile Calabria. Sulla trequarti torna in campo Calhanoglu, mentre Krunic prende il posto di Leao avanzato da punta per sostituire Ibra, Mandzukic e Rebic (in panchina). Nel Napoli Gattuso scioglie gli ultimi dubbi della vigilia. Confermato in porta Ospina, in difesa rientra Maksimovic, che sostituisce l'infortunato Rrahmani; sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo i due mediani sono di nuovo Fabian Ruiz e Demme, ancora preferito a Bakayoko. Confermati i quattro davanti: sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne, centravanti Mertens, che vince il ballottaggio con Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.

Ennesimo infortunio per il Milan che paga i tanti impegni ravvicinati. Nella rifinitura di questa mattina, Simon Kjaer è apparso non al meglio dopo le fatiche di Europa League e dovrebbe aggiungersi agli indisponibili Calabria, Romagnoli, Ibrahimovic, Bennacer, Maldini e Mandzukic. Al suo posto questa sera troverà spazio al centro della difesa rossonera Matteo Gabbia. Il difensore classe '99 non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 dicembre 2020.

Il Napoli è chiamato ad invertire la rotta fuori casa se vuole conservare qualche speranza: a fronte di quattro vittorie di fila in casa, il rendimento esterno invece è il vero problema della squadra di Gattuso. Il pari col Sassuolo ha interrotto una striscia di 6 sconfitte consecutive in tutte le competizioni (Supercoppa, Verona, Genoa, Atalanta in campionato e Coppa Italia, Granada) ma l'ultimo successo risale al 10 gennaio (contro l'Udinese con Bakayoko allo scadere dopo una gara soffertissima) e con questo trend al momento è quasi impossibile essere ottimisti.

Rino Gattuso sfida il suo passato per tenere il Napoli in corsa per un posto in Champions. Il tecnico del Napoli a Milano si gioca tantissimo, forse tutto, considerando che davanti l'Atalanta va forte, la Juventus è praticamente impossibile immaginarla fuori e forse per riacciuffare la qualificazione bisognerebbe risucchiare nel gruppone proprio il Milan che però, nonostante le tante assenze, non ha dato cenni di cedimento ma - anche nella prestazione di Manchester - solo ulteriori segnali di solidità e compattezza.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli!