LIVE - Napoli-Atalanta 0-0: E’ iniziata la partita

premi F5 o aggiorna la pagina per poter seguire il live

8' - Errore in costruzione dell'Atalanta, palla che arriva ad Insigne che calcia subito. Bravo Gollini a deviare in corner.

7' - Ospina rischia sul pressing alto di Pessina. Il suo rinvio lo colpisce, ma poi Maksimovic toglie le castagne dal fuoco.

5' - Fallo a centrocampo di Demme su Pessina. Punizione per gli ospiti.

4' - Politano sprinta sulla fascia destra, pallone che arriva ad Insigne al limite dell'area ma si allunga troppo la sfera.

2' - Le due squadre iniziano una fase di studio con il Napoli che prova ad impostare facendo giro palla da dietro.

20.47 PARTITI! Inizia la partita

20.43 - Squadre in campo!

20.37 - Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto al microfono di Rai Sport prima dell'inizio della partita: “In tutte le società, in tutte le famiglie, ci sono dei piccoli disguidi e a volte vengono fuori e altre no. Io credo che le cose andranno bene e la cosa migliore è pensare al campo e credo che Rino lo stia facendo molto bene e lo continuerà a fare”.

20.36 - Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “La squadra è concentrata sul campo per dare il massimo e tutte le voci esterne non ci toccano”.

19.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Confermate le anticipazioni delle ultime ore: Gattuso schiera tre centrali difensivi con Di Lorenzo e Hysaj a centrocampo, Baka-Demme al centro ed in attacco Politano e Insigne ai lati di Lozano centravanti

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Makimovic, Manolas, Koulibaly; Di Lorenzo, Bakayoko, Demme, Hysaj; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2) - Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con la difesa a 3. Cosa ha spinto Rino Gattuso a cambiare modulo in vista della sfida contro l'Atalanta? Prova a spiegare le ragioni del tecnico del Napoli Massimo Ugolini, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: "Il cambio modulo nasce dalla lettura dell'avversario, così come era accaduto con il Parma e con la Juventus in Supercoppa. Tra le motivazioni di Gattuso c'è anche quella di gestire una rosa stanca di giocare ogni tre giorni, con assenze pesanti in attacco e a centrocampo"

Gattuso potrebbe proporre un 3-4-3 con un centrale in più (Maksimovic) ed i difensivi Hysaj e Di Lorenzo sugli esterni per fronteggiare l'Atalanta di Gasperini. Nel tridente con Insigne dovrebbe esserci Lozano centravanti e non Petagna, in modo da poter contare anche sulla velocità di Politano a destra per provare così a mettere in difficoltà a campo aperto - pur non avendo Osimhen - le marcature uomo su uomo dei nerazzurri, come accaduto nel 4-1 in campionato. Il nigeriano sta svolgendo lavoro extra per ritrovare la condizione migliore dopo tre mesi fuori e dovrebbe subentrare nella ripresa.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta!