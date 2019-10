LIVE - Napoli-Atalanta 1-0 (16' Maksimovic): che azione, Maksimovic spinge in rete!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

37' - Bel lancio di Koulibaly, che imbecca Insigne sulla sinistra: controllo, sterzata e destro. Blocca Gollini.

35' - Di Lorenzo strappa applausi con un'altra bella chiusura: impeccabile fin qui la prova del terzino del Napoli.

33' - Si va subito dall'altro lato. Koulibaly si lancia in fase offensiva e appoggia ad Insigne. Al centro da Lozano, che però va da Callejon in fuorigioco secondo l'assistente.

32' - Bella azione dell'Atalanta. Cross basso per Hateboer, che calcia ma sbatte su Koulibaly.

30' - Giropalla Atalanta, il Napoli adesso aspetta piazzato con un 4-4-2 per non farsi infilare.

27' - Apertura per Gosens, che ingaggia il duello con Callejon. Chiude lo spagnolo.

23' - ILICIC! Subito dall'altra parte: da calcio piazzato di prova lo sloveno, ma la palla non si abbassa, finendo alta sopra la traversa.

22' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Tripla giotta occasione per raddoppiare: Milik scarica su Fabian, ci prova prima lui trovando Gollini, e poi Milik trova prima il palo e poi lo stesso portiere.

20' - Lozano scappa per vie centrali e Toloi lo ferma irregolarmente: ammonizione per il difensore atalantino. [ Annulla ammonizione VAR ]

18' - Ilicic va in percussione, si ferma, va da Gomez al centro. Tiro del capitano dell'Atalanta, murato dalla difesa.

16' - GOOOOOOOLLLLLLLLLL! MAAAKSIMOOOOVIIC! PASSA IL NAPOLI! Grandissima apertura di Insigne, che trova Callejon solo a destra. Scucchiaiata al centro per Maksimovic, che spinge in rete di testa!

12' - CALLEJON! Giocata clamorosa di Insigne, che premia il taglio di Callejon con un bellissimo passaggio. A tu per tu con Gollini lo spagnolo sbatte addosso al portiere, bravissimo a ribattere il suo destro.

11' - Ecco il cambio del Napoli: fuori Allan, dentro Zielinski.

8' - Allan è fermo a terra per un problema fisico dopo la copertura precedente: entra lo staff sanitario, ma il brasiliano non ce la fa. Problema al ginocchio sembra abbastanza grave.

6' - ILICIC! Su calcio di punizione mancino potente ma centrale dello sloveno: Meret respinge, poi Allan si rifugia in angolo arrivando sulla ribattuta prima di tutti.

5' - Luperto perde un pallone sanguinoso sulla trequarti, Gomez gliela ruba. Palla sul vertice dell'area a Ilicic, che sterza su Allan. Fallo del brasiliano, punizione interessante dell'Atalanta.

2' - MILIK! Di Lorenzo va via sulla destra e mette al centro per Milik: tiro col destro, di prima, ma Gollini respinge bene.

19.01 - PARTITI! Inizia il match.

18.58 - Squadre in campo!

18.55 - Lorenzo Insigne a pochi minuti dalla sfida con l'Atalanta è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che è una partita difficile, dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile, sappiamo di affrontare una grande squadra, dovremo stare attenti fino al 90' per fare risultato a tutti i costi. Siamo tutti concentrati, come in ogni gara. Ma tutte sono difficili. Il gruppo è sereno, abbiamo lavorato bene in allenamento e cercheremo di tradurlo in campo". Sulla visita di De Laurentiis a Castel Volturno: "Fanno bene queste visite, a noi fa piacere che è venuto a salutarci. E' un segnale forte, per farci capire che la società è vicina a noi. Noi scenderemo in campo per dare il massimo".

18.54 - Saluto anche per Malcuit, operato oggi, con gli applausi del pubblico.

18.50 - Lo speaker del San Paolo saluta Hamsik, tra il boato del pubblico, ed annuncia un evento in suo onore per il 10 dicembre.

18.48 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

18.45 - Arrivato Hamsik in tribuna, inquadrato anche nei maxi-schermi. Parte subito il coro "olè olè olè Marek"

18.30 - Napoli in campo, si inizia a riempire il San Paolo.

18.25 - Atalanta in campo per il riscaldamento

18.15 - Inizia il riscaldamento dei portieri. Ancora vuoto il San Paolo a meno di un'ora dalla gara.

17.58 - FORMAZIONI UFFICIALI - Carlo Ancelotti ha fatto le sue scelte. Per la sfida di stasera contro l'Atalanta, l'allenatore azzurro schiera la tredicesima formazione diversa della stagione. In difesa, a causa dell'emergenza sulle fasce, viene adattato Luperto da terzino sinistro, con Mario Rui - non al meglio - in panchina. Al centro c'è il recupero di Maksimovic, chiamato a rimpiazzare l'infortunato Manolas. Di Lorenzo torna invece sulla destra. L'escluso in mediana è Zielinski, al quale viene preferito Insigne sulla corsia mancina e Fabian al centro. In attacco un po' a sorpresa resta in panchina Mertens: conferma per Milik, ritorno dal primo minuto per Lozano.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Luperto; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Milik, Lozano

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Ilicic

17.15 - Mancano meno di due ore alla sfida tra Napoli e Atalanta e arrivano notizie dagli spogliatoi del San Paolo. E' tutto pronto, il Napoli indosserà la prima divisa, quella azzurra.

17.10 - Ieri non si sono registrati grandi passi in avanti nonostante il richiamo anche del ritorno di Marek Hamsik: esaurita la Curva B ad inizio settimana, restano qualche migliaia di biglietti di Curva A mentre è ampia la disponibilità per i Distinti. Non si prevede dunque la miglior cornice di pubblico della stagione.

17.00 - E' il giorno del ritorno di Marek Hamsik al San Paolo. L'ex capitano del Napoli è pronto a riabbracciare il suo pubblico, e pare essere pronta un'accoglienza di tutto rispetto per lo slovacco, dopo che lo scorso anno andò via a febbraio e gli fu negato il saluto finale alla sua gente.

Ancelotti perde Malcuit, ma recupera Mario Rui a sinistra (ma se non dovesse avere i 90' non è da escludere Luperto), riportando così Di Lorenzo a destra. Al centro out ancora Manolas e quindi Maksimovic in coppia con Koulibaly. A centrocampo si riprendono una maglia Callejon e Fabian, con Allan e probabilmente Zielinski a sinistra, favorito su Insigne. In attacco Mertens e Lozano in base anche alle caratteristiche dell'Atalanta. Zielinski, Mertens e Lozano: questi tre scelti per avere gamba negli spazi, una volta aperto il campo sfuggendo alle marcature e alla pressione nerazzurra, ricalcando così il piano tattico attuato anche col Salisburgo.

Al di là dei risvolti di classifica, il Napoli è chiamato ad una prova convincente, provando ad alzare il livello come accaduto finora più che altro in Champions. Di fronte ci sarà una squadra lanciatissima, col migliore attacco con 28 reti (10 più del Napoli) e 14 subiti (3 più del Napoli). Ma non chiamatela sorpresa perchè l'Atalanta è prima da gennaio nella classifica virtuale nell'anno solare 2019, facendo anche meglio della Juventus. La squadra di Gasperini è reduce da un 7-1 in casa contro l'Udinese, ma sembra esprimersi ancora meglio fuori casa dove ha 13 punti in 5 partite, ma senza la rimonta dal 3-0 a 3-3 con la Lazio sarebbe addirittura a punteggio pieno in trasferta.

Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta! Match delicatissimo al San Paolo. Dopo il pari con la Spal, non approfittando degli stop delle prime due e perdendo terreno dall'Atalanta, il Napoli riceve proprio la squadra di Gasperini per uno scontro diretto che vale al momento il terzo posto. In realtà i partenopei si giocano molto di più perché, dopo tanti punti persi con le medio-piccole, non vincere potrebbe significare scivolare anche alle spalle delle romane visto che la Roma ha accorciato a -1 e la Lazio a -2.