LIVE - Napoli-Atalanta, pre-partita: Gattuso lancia Baka, sorpresa Gasp con Ilicic subito titolare

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

13.50 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ufficiali le scelte di Gattuso in vista della partita contro l'Atalanta. Prima da titolare per Bakayoko. Torna Ospina in porta. Nell'Atalanta subito titolare Ilicic e sorpresa De Paoli sulla destra al posto di Hateboer.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Mertens, Politano, Osimhen. A disposizione: Meret, Contini, Malcuit, Demme, Ghoulam, Mario Rui, Maksimovic, Rrahmani, Lobotka, Petagna, Llorente. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Palomino, Romero, Toloi, De Paoli, De Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. A disposizione: Radunovic, Rossi, Sutalo, Lammers, Muriel, Freuler, Malinovskiy, Djimsiti, Hateboer, Mojica, Miranchuk. All. Gasperini

13.30 - Sky annuncia una sorpresa nell'Atalanta: subito titolare Ilicic, al rientro dopo il lungo stop. Tutto confermato nel Napoli con l'esordio di Bakayoko

Alla vigilia non ha parlato Rino Gattuso, ma dall'inizio delle normative Covid è un'infelice consuetudine il mancato ingresso della stampa nel centro tecnico di Castel Volturno e l'appuntamento sarà per le interviste di rito del post-partita. Dopo il ritiro forzato, terminato martedì, il Napoli s'è ritrovato nuovamente in ritiro - stavolta in un albergo cittadino - in vista della sfida di questo primo pomeriggio che Gattuso non vuole sbagliare da nessun punto di vista. Al di là di Insigne infortunato e Zielinski ed Elmas ancora positivi, il tecnico ha tutti a disposizione ed al fianco di Fabian potrebbe lanciare Bakayoko (favorito su Lobotka) nel 4-2-3-1, con in attacco Lozano, Mertens e Politano dietro Osimhen. Nel pacchetto arretrato potrebbe essere confermato il più difensivo Hysaj (favorito su Mario Rui) nella linea con Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo.

Saltato il banco di prova sul campo della Juventus, superando per ora tutto il carico di polemiche conseguente, la sfida odierna contro l'Atalanta darà indicazioni importanti sul campionato del Napoli. Gli azzurri quest'oggi al San Paolo ospitano la squadra del momento, parsa in questo inizio di stagione ulteriormente migliorata, almeno sul piano tattico e della fiducia nei propri mezzi al di là delle scelte di mercato, e che inevitabilmente darà modo al Napoli di poter capire realmente a che punto è il proprio processo di crescita e della conoscenza del 4-2-3-1 che ha ben impressionato nelle prime due sfide a Parma e Genoa.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta! Polemiche a parte, l'avvio di campionato del Napoli è stato a dir poco soddisfacente: due vittorie in due partite, ben 8 gol fatti e zero subiti. La rete inviolata fa sorridere Rino Gattuso, che con la Juventus avrebbe dovuto vivere il primo test probante della nuova stagione e invece s'è visto comminare il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. Di conseguenza il match di oggi con l'Atalanta acquisisce un'importanza ancor maggiore: dirà agli azzurri a cosa potranno puntare.