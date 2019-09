LIVE - Napoli-Brescia 2-0 (13' Mertens, 49' pt Manolas): raddoppio di testa del greco!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

13.21 - FINE PRIMO TEMPO!

49' - GOOOOOOOLLLLLL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! KOSTAS MANOLAS! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sul secondo palo Maksimovic fa da sponda per Manolas. Colpisce anche il greco di testa e stavolta la rete è regolare: palla all'angolino per il 2-0!

49' - Da sinistra a destra, il Brescia prova ad attaccare. Traversone a cercare Balotelli, ma Di Lorenzo lo anticipa con un grande intervento. Si era alzata comunque la bandierina per fuorigioco di Super-Mario.

47' - Palla sulla sinistra per Balotelli, che rientra sul destro e va al cross: una telefonata per Ospina.

45' - L'arbitro concede quattro minuti di recupero.

44' - Da destra a sinistra, il Napoli attacca sul lato debole. Cross basso di Ghoulam, ma Joronen è bravissimo ad anticipare Mertens in uscita bassa.

43' - Ritmi più bassi in questo finale di primo tempo. Si accusa anche il grande caldo di Napoli.

40' - ZIELINSKI! Azione personale del numero 20: converge al centro e calcia sul primo palo, ma strozza troppo la conclusione e manda a lato.

38' - MERTENS DI UN SOFFIO! Cross di Fabian dalla fascia sinistra, sponda di Llorente e Mertens, da due passi, spara sull'esterno della rete. Grande occasione per il Napoli.

36' - Tonali riceve sulla destra e mette un cross tagliato in area. Provvidenziale Manolas di testa, a spedire direttamente in calcio d'angolo.

34' - Fabian dà un pallone morbido a Ghoulam sulla corsia mancina. L'ex Saint-Etienen non riesce però a crossare.

31' - Cross di Sabelli, la difesa libera l'area. Da fuori ci prova Dessena, ma il suo tiro è debole e fuori misura: palla a lato.

29' - Cooling break in corso: c'è tanto caldo oggi a Napoli e in campo si sente.

27' - Ghoulam punta Sabelli, ignora Zielinski e prova ad andare via. Il suo cross viene però ribattuto.

25' - Martella perde un pallone sanguinoso su Mertens. Scatto del belga, dopo un controllo così così che permette però allo stesso Martella di rimontare.

23' - Callejon riceve sulla destra e va al cross. Llorente viene anticipato bene da Sabelli sul secondo palo.

22' - Azione da play-station del Napoli: Mertens e Llorente si cercano e si trovano bene negli spazi stretti, entrano in area, ma l'ultimo triangolo non si chiude.

21' - CALLEJON! Tentativo da fuori dello spagnolo: il suo destro è fuori dallo specchio, non di molto.

20' - Manolas si becca anche l'ammonizione per il tocco di braccio sull'azione del gol annullato. [ Annulla ammonizione VAR ]

19' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Manolas, spingendo il pallone in rete dopo un calcio d'angolo, s'è aiutato con un braccio. Manganiello la rivede al monitor e cambia la sua decisione: inizialmente aveva infatti assegnato il gol.

17' - LLORENTE! Mertens pesca Llorente, che di prima appoggia ad Allan. Quest'ultimo gli restituisce il pallone e lo spagnolo esplode il mancino dall'interno dell'area: Joronen si allunga e la toglie dall'angolino.

15' - Maksimovic si gira e cerca il solito Callejon. Altro cross, tiene la retroguardia bresciana.

13' - GOOOOOLLLLLLL! GOOOOOOL! GOOOOOL! DRIES MERTENS! Bellissima azione del Napoli, che scardina la difesa avversaria. Fabian apre il compasso e premia il taglio di Callejon sul secondo palo. Di prima, l'ex Real Madrid appoggia e confeziona un cioccolatino per Mertens: da due passi il belga non sbaglia e buca Joronen sul primo palo!

11' - Tonali porta palla e va in verticale da Spalek. Quest'ultimo però sbaglia il controllo e s'incarta.

10' - Altra palla per Balotelli, altra conclusione un po' forzata: il suo tiro a giro è una telefonata per Ospina.

7' - Callejon va in progressione, guadagna tanti metri, poi sbaglia il suggerimento in area.

5' - Buona giocata di Zielinski, che poi lascia a Llorente. Sventagliata precisa per Callejon, che controlla e va al cross profondo: ci prova proprio Llorente, in tuffo, di testa, senza però arrivare a colpire.

2' - Bella uscita del Napoli a gran velocità, palla a terra. Apertura per Ghoulam, che si impegna ma on tiene in campo il pallone.

12.31 - PARTITI! Inizia Napoli-Brescia!

12.28 - Squadre in campo!

12.25 - Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, prima della sfida contro il Brescia è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una buona partita col Cagliari, ma il risultato non è stato quello che ci aspettavamo. Ci è dispiaciuto, ma oggi c'è un'altra partita da giocare con grande intensità. Non sarà facile giocare a quest'ora, ma daremo tutto per vincere".

12.22 - Ancora tanti i tifosi in fila all'esterno mentre lo speaker annuncia le formazioni.

12.20 - Alessandro Matri, attaccante del Brescia, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita, ma lavoriamo sulle nostre certezze, quelle di una squadra che viene da un campionato di Serie B importante e ha già dimostrato di poter competere anche in questo campionato. Balotelli? Ha quasi più esperienza di me, è navigato e forte. Deve restare sereno e dimostrare il suo valore".

12.10 - Florian Ayé, attaccante del Brescia, a pochi minuti dalla partita del San Paolo contro il Napoli ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Dazn: "E' uno stadio molto bello, è un piacere giocare qui. Oggi proviamo a fare tutto per vincere la partita".

11.39 - Il San Paolo è pronto a mettere il suo più bell'abito per la partita tra Napoli e Brescia in programma tra meno di un'ora. Le file sono chilometriche all'esterno del San Paolo, anche nei settori inferiori che di solito sono più vuoti. (Clicca qui per la foto)

11.28 - FORMAZIONI UFFICIALI:

Il Napoli ha diramato la formazione che quest'oggi, a partire dalle 12.30, scenderà in campo al San Paolo contro il Brescia in una gara valida per la sesta giornata di Serie A. Carlo Ancelotti cambia quattro pedine rispetto alla partita persa con il Cagliari: Ospina per Meret, Ghoulam per Mario Rui, Fabian per Insigne e Llorente per Lozano. Sulla sinistra, però, dovrebbe giocare Zielinski anche se vedremo in campo. In difesa recupera Maksimovic per la posizione accanto a Manolas, Luperto resta in panchina.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Fabian Ruiz, Allan; Zielinski; Llorente, Mertens.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Martella; Dessena, Tonali, Bisoli; Spalek; Donnarumma, Balotelli

11.02 - Ci saranno Fernando Llorente e Dries Mertens a guidare il Napoli, dall'attacco, nella lunch match di oggi contro il Brescia. A riportarlo è Carlo Alvino, giornalista TvLuna e Radio Kiss Kiss Napoli, tramite Twitter.

10.51 - Tutto pronto negli spogliatoi del San Paolo: il Napoli oggi gareggerà in maglia azzurra. (Clicca qui per la foto)

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha dato le ultime sulle possibile scelte di Carlo Ancelotti per la sfida contro il Brescia. In attacco dovrebbero giocare Milik e Mertens ed a centrocampo Fabian e Elmas. In difesa a far coppia con Manolas in vantaggio c’è Maksimovic (se sta bene) altrimenti Luperto. In porta Ospina.

Il Napoli non perde due gare di fila in campionato dall'ottobre 2016. La squadra partenopea viene da 13 vittorie casalinghe di fila contro squadre neopromosse e in questo parziale per ben nove volte non ha subito gol. Il Brescia invece ha vinto solo una delle 18 trasferte di Serie A contro il Napoli (7 ko e 10 pari). Per quanto riguarda i precedenti alle 12.30: il Napoli ha vinto le ultime quattro gare giocate a quest'ora, senza subire gol in tre di queste

Tanti dubbi di formazione considerando l'infrasettimanale e la vicinanza con la Champions. In porta dovrebbe esserci Ospina mentre in difesa con Manolas potrebbe esserci Maksimovic se dovesse recuperare altrimenti è pronto Luperto con Malcuit e Ghoulam che si riprendono una maglia ai lati. A centrocampo tornano Elmas e Fabian, ma per quest'ultimo resta da capire se al posto di Zielinski in mezzo o di Insigne a sinistra. In attacco Milik e Mertens sono in ballottaggio con Llorente e Lozano per un attacco che dovrebbe prevedere una sola torre ed un giocatore rapido.

Il Napoli è pronto a ripartire. Alle 12.30 per la sfida contro il Brescia - in un San Paolo vicino al sold-out con quasi 50mila presenze - sarà forte la pressione sugli azzurri, chiamati a cancellare l'incredibile ko interno contro il Cagliari contro un'altra medio piccola come il Brescia di Corini che si difenderà con tutte le armi a disposizione dopo aver messo in difficoltà anche la Juventus. La squadra di Ancelotti deve evitare che le due partite interne, che sulla carta dovevano portare ad un balzo importante in classifica, possano invece tramutarsi in quelle che la fanno piombare nel baratro. Gara molto delicata, considerando l'aspetto mentale con l'ultimo ko e la classifica con le rivali che corrono, e non a caso anche De Laurentiis con un tweet ha voluto dare la spinta agli azzurri: "Forza ragazzi! Rialziamoci subito con l’aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi!".

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Brescia!