LIVE - Napoli-Cagliari, pre-partita: azzurri a caccia della sesta, niente turnover per Spalletti

20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento

19.42 - Sono ufficiali le formazioni del posticipo della sesta giornata di Serie A, Napoli-Cagliari.

Luciano Spalletti ritrova Mertens e Demme (per ora solo tra i convocati per uno spezzone) e scioglie l'unico dubbio di formazione, con Rrahmani preferito di nuovo a Manolas. Per il resto stessa formazione di Genova, col solo Politano che torna titolare al posto di Lozano. Tutto confermato dunque: niente turnover, qualche cambio sarà rimandato per la sfida di giovedì di Europa League contro lo Spartak Mosca.

Mazzarri deve fare a meno di Faragò, Farias e Rog, ma può contare sulla crescita di condizione di Godin e Strootman. A centrocampo ci sono Marin e l'olandese, mentre gli esterni sono il rientrante Zappa e Nandez. In avanti il solo Joao Pedro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Walukiewicz, Godin; Zappa, Marin, Deiola, Strootman, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro.

19.30 - Napoli e Cagliari sono arrivate allo stadio Diego Armando Maradona. Un po’ di rallentamenti fuori la Curva B per il controllo della temperatura e del Green pass. A Molte persone, presentatesi con tampone negativo ma senza green pass, non è stato consentito l'ingresso nell'impianto di Fuorigrotta. Di seguito le immagini del nostro inviato dall'esterno dello stadio.

17.30 - Il giornalista Carlo Alvino ha riportato, tramite Twitter, le scelte di formazione per Napoli-Cagliari e per la prossima sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca: "Non è certo l’uomo dei dubbi Luciano Spalletti. Rispolverato il vecchio adagio “squadra che vince non si cambia”. Politano vince il ballottaggio con Lozano. Poi tutto come a Genova con la Samp con Rrhamani titolare. In Europa League invece qualche cambio in più".

17.00 - Tornelli aperti mentre prosegue anche in queste ore la vendita: disponibili ancora Distinti, Tribune e l'anello inferiore di Curva B aperto ieri.

Luciano Spalletti ritrova Mertens e Demme (per ora solo tra i convocati per uno spezzone) ed ha un solo dubbio di formazione, il solito delle ultime settimane con Rrahmani (che ha smaltito la botta con la Samp) ed è favorito su Manolas. Per il resto il tecnico è stato chiaro: non è il momento del turnover, anzi bisogna trovare la migliore condizione e rinvierà qualche avvicendamento soprattutto sugli esterni allo Spartak Mosca. Rispetto a Genova, rientra Politano nell'alternanza con Lozano.

Mazzarri deve fare a meno di Faragò, Farias e Rog, ma può contare sulla crescita di condizione di Godin e Strootman: per questo potrebbe passare al suo 3-5-2 con il primo che dovrebbe agire nel terzetto con Caceres e Carboni, il secondo a centrocampo Nandez e Marin mentre gli esterni potrebbero essere il rientrante Zappa e Dalbert. In attacco Joao Pedro e Keita, ma non è da escludere l'ex Pavoletti. Con la conferma del 4-4-2, invece, Lykogiannīs per Zappa e Caceres che si allarga a destra e Nande che diventa esterno destro.

Match da non sottovalutare, anche perché il Cagliari nelle ultime due stagioni ha già giocato brutti scherzi ai partenopei. I sardi infatti sono imbattuti nelle ultime due trasferte contro il Napoli in Serie A (1 vittoria ed un pareggio) e soltanto una volta (tra il '94 ed il 2010) è rimasto almeno tre gare di fila senza perdere sul campo dei partenopei. Attenzione a Nandez che nelle due gare disputate a Fuorigrotta ha trovato un assist nel settembre 2019 per la rete vincente di Castro e gol nel maggio 2021.

Il Napoli riceve il Cagliari dell'ex Mazzarri con l'obiettivo di vincere la sesta di fila, restare a punteggio pieno e rispondere al Milan attualmente in vetta. Come accaduto con la Sampdoria, la squadra di Spalletti deve gestire una gara in più nelle gambe ed un giorno di recupero in meno rispetto ai sardi, ma per il tecnico non è il momento del turnover ma anzi di giocare più possibile per entrare in forma. Di fronte ci sarà un impegno che può sembrare facile, visto il ko interno del Cagliari con l'Empoli, ma i sardi con Mazzarri hanno anche fermato la Lazio ed il tecnico ha già annunciato che non concederà spazi al Napoli in ripartenza, preannunciando così un atteggiamento molto difensivo e forse anche un passaggio al suo storico 3-5-2.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari!