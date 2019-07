LIVE - Napoli-Cremonese 1-2 (11' Mogos, 37' Insigne, 42' Arini): azzurri di nuovo sotto!

Premi F5 o CLICCA QUI per aggiornare il live e seguire la diretta

18.13 - FINE PRIMO TEMPO!

42' - GOL DELLA CREMONESE! A SEGNO ARINI! Castagnetti sfrutta il buco della difesa azzurra e va da Arini. Quest'ultimo calcia e batte Meret, azzurri di nuovo sotto!

39' - MILIK! Callejon serve il polacco, che controlla e calcia: palla sull'esterno della rete, solo illusione ottica del gol.

37' - RETEEE! RETEEEEEE! GOL DI INSIGNE! Dal dischetto parte il capitano, che batte perfettamente e mette all'angolino, cambiando il solito angolo ad incrociare: apre dall'altro lato e la mette dentro. Agazzi è battuto, 1-1!

36' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Milik recupera palla nei pressi della bandierina e centra per Mertens. Il belga si libera e viene steso: penalty!

33' - La Cremonese attacca ancora e conquista un angolo, sugli sviluppi del quale il Napoli non ha problemi ad allontanare.

31' - Il Napoli prova sempre ad impostare dal basso, ma sta trovando pochi spazi.

29' - Insigne riceve sulla corsia mancina e cerca un compagno con la scucchiaiata, regalando però il possesso ancora alla Cremonese.

28' - ZIELINSKI! Gran finta del polacco, che manda al bar Arini e calcia dalla distanza: la sfera finisce di un soffio alla destra di Agazzi.

27' - Mertens va via sulla fascia destra, poi cerca Insigne dall'altro lato. Mogos chiude la diagonale e anticipa il capitano.

25' - Imbucata per Gaetano, che finisce a terra in area dopo un contrasto con Boultam. Per l'arbitro è tutto regolare.

24' - Zielinski lancia profondo per Insigne, ma Caracciolo legge la situazione e anticipa il capitano azzurro.

22' - Insigne dalla bandierina calcia direttamente verso la porta, spedendo però la sfera fuori.

21' - Migliore va al centro da Piccolo, che lancia di prima nello spazio. Chiude Manolas.

19' - Apertura per Callejon, che va al cross. Boultam svetta in area e ci mette una pezza.

18' - Doppio uno-due tra Mertens e Callejon, ma Castagnetti chiude tutto.

16' - Ritmi più bassi in questa fase di partita.

14' - Ci prova Chiriches da fuori, ma Agazzi mette in angolo.

13' - Palombi avanza palla al piede: gran bello scatto, ma viene fermato.

11' - GOL DELLA CREMONESE! SEGNA MOGOS! Sugli sviluppi del corner, la palla viene deviata da Caracciolo sul primo palo. Dall'interno dell'area piccola Mogos col ginocchio spinge in rete!

10' - Conclusione di Mogos da fuori area: Meret risponde ancora presente distendendosi perfettamente.

7' - Conclusione di Migliore, ma Meret è attento e dice di no.

6' - Bella chiusura di Chiriches su Palombi: gli sradica il pallone il rumeno.

3' - Lancio lungo per Callejon, beccato però in offside.

17.28 - COMINCIA IL MATCH!

17.26 - Squadre in campo!

17.23 - Entra lo staff con i componenti della panchina.

17.18 - Decibel Bellini annuncia le formazioni

17.16 - Arriva al campo di Carciato anche De Laurentiis: grandi applausi per il patron azzurro.

17.12 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

17.00 - Elif Elmas fa il suo ingresso sul campo di Carciato. Applauso da parte dei tifosi, foto e sorrisi per il talento macedone, ultimo colpo di mercato. Elmas si accomoda in panchina e potrebbe anche debuttare nel secondo tempo.

16.55 - In campo il Napoli, grande attesa per Elmas che, per il momento, resta negli spogliatoi.

16.50 - Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. A disp.: Karnezis, Idasiak, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Tutino, Younes.

CREMONESE (4-4-2): Agazzi; Mogos, Claiton, Caracciolo, Terranova; Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi. A disp.: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Rondanini, Xoxha, Renzetti, Girelli, Cella, Deli, Montalto, Soddimo. All.: Rastelli.

16.45 - In campo Idasiak e Meret per il classico riscaldamento prepartita.

16.40 - Milik è già in campo per lavorare in palestra. Il polacco ha saltato la sfida con la Feralpisalò, vedremo se quest'oggi sarà in campo.

16.30 - Stanno per aprirsi i cancelli ad un'ora dall'inizio della partita.

16.15 - Già tantissimi i tifosi in fila, previsto anche oggi il pienone con oltre 3mila tifosi tra tribunette e prato alle spalle della porta.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cremonese, terza amichevole degli azzurri a Carciato in Val di Sole. Alle 17.30 il fischio d'inizio.