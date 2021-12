LIVE - Napoli-Empoli 0-1 (70' Cutrone): ospiti avanti con un gol rocambolesco

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

79' - Il polacco non ce la fa a proseguire: entra al suo posto Bandinelli

77' - Problemi fisici per Zurkowski che resta a terra.

73' - PALO DEL NAPOLI! Petagna si gira al limite e calcia col mancino: piccola deviazione del difensore dell'Empoli che fa finire il pallone sul palo.

70' - GOL DELL'EMPOLI! Sugli sviluppi di un corner Anguissa sul primo palo colpisce di testa, manda la palla sulla nuca di Cutrone e il rimpallo finisce in fondo al sacco!

69' - Tiro a giro di Insigne, respinge Vicario.

65' - Tentativo da fuori di Politano col mancino, ma sul primo palo è attento Vicario.

64' - Triplo cambio anche per l'Empoli: fuori Henderson, Stulac e Bajrami e dentro Haas, Ricci e Di Francesco.

63' - Triplo cambio per il Napoli: si rivede Anguissa che prende il posto di Demme. Dentro anche Politano e Petagna al posto di Mertens e Lozano.

62' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Punizione di Mario Rui che scodella sul secondo palo per Juan Jesus: il brasiliano infila Vicario dopo una ribattuta, ma si alza la bandierina per fuorigioco.

60' - Progressione di Ounas, Zurkowski lo stende e si becca il cartellino giallo.

59' - Azione insistita dell'Empoli: Parisi sterza in area ma stringe troppo la conclusione.

57' - Ounas si libera di due uomini al limite dell'area: tentativo col destro che si spegne a lato.

55' - Una serie di rimpalli fanno finire il pallone ad Elmas al limite: conclusione altissima del macedone.

51' - Risposta immediata dell'Empoli con Cutrone lanciato in profondità: Ospina chiude lo specchio e devia.

50' - Mertens prova il tiro, ma viene murato. La palla schizza buona per Di Lorenzo, il cui tiro trova la pronta risposta di Vicario.

49' - Mario Rui manda Insigne in profondità sulla sinistra. Sul cross basso del numero 24 si oppone bene la difesa.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

19.07 - Inizia la ripresa

Primo tempo giocato a buoni ritmi con l'Empoli che tiene di più la palla e il Napoli che sfiora diverse volte il gol. L'occasione pià grande la crea Elmas che un bellissimo tiro a giro prende la traversa.

18.49 - Termina qui il primo tempo!

46'- Ounas lancia in campo aperto Insigne, che tenta un altro tiro a giro in corsa, Vicario blocca. Azione poi interrotta per il fuorigioco del capitano azzurro.

18.47 - Concessi 2' di recupero.

45' - INSIGNE!Pressing del Napoli, Demme ruba palla a Stojanovic e serve Insigne: tiro a giro del capitano che termina di poco al lato.

42' - LOZANO! Di Lorenzo lancia in profondità Lozano che brucia Parisi e tira di prima, Vicario vola e respinge la botta del messicano.

40' - Forcing del Napoli in area dell'Empoli: Rrahmani la mette in mezzo ma Luperto salva spazzando via.

36' - Ancora Bajrami stavolta ci prova da fuori area: destro che termina lontano dai pali di Ospina.

33' - BAJRAMI! Cross basso di Cutrone, sul secondo pallo arriva tutto solo Bajrami che calcia sull'esterno della rete.

30' - INSIGNE! Cross di Lozano in area per Ounas, sponda di testa all'indietro per Insigne, tiro a volo del capitano che va alle stelle.

27' - OUNAS! Azione personale dell'algerino che calcia dal limite dell'area: palla altissima.

23' - TRAVERSA DI ELMAS! Lozano semina il panico in area e appoggia all'indietro per Elmas: delizioso tiro a giro di prima sul secondo palo che scheggia la traversa.

22' - PRIMO CAMBIO PER IL NAPOLI: Zielinski non ce la fa ed esce, al suo posto entra Insigne. Elmas passa a centrocampo.

21' - MERTENS! Scambiano bene in area Ounas e Mertens e Lozano che chiude il triangolo col belga, Dries di prima cerca il gol come con la Lazio, palla di poco fuori.

20' - Problemi di respirazione per Zielinski, gioco fermo e polacco costretto ad uscire momentaneamente.

18' - Mario Rui sbaglia la misura del retropassaggio per Ospina, il portiere azzurro è però attento e rimedia rinviando la palla.

15' - Pinamonti si inserisce tra Juan Jesus e Mario Rui e conquista il primo corner per l'Empoli.

10' - Altra bella imbucata in area per Mertens, stavolta da parte di Ounas. Sul suggerimento centrale interviene bene Ismajli.

8' - Mario Rui trova in area Mertens, che non tira subito e crossa per Elmas anticipato dalla difesa empolese.

4' - Stojanovic serve in profondità Bajrami, scattato sul filo del fuorigioco. Ospina però esce e anticipa il numero 10 dell'Empoli.

3' - Il Napoli tiene palla e Di Lorenzo conquista il primo calcio d'angolo per gli azzurri.

2' - Percussione palla al piede di Parisi, che entra nell'area del Napoli e finisce a terra. Non c'é niente, si continua col Napoli che riparte.

18.02 - PARTITI! Inizia il match

17.58 - Tutto pronto al Maradona, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo.

17.52- Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto prima della sfida contro l'Empoli ai microfoni di Dazn: "Ritrovare gente come Insigne e Anguissa è molto importante, ma siamo contenti delle prestazioni di chi ha giocato meno che sarà una risorsa importante anche quando rientreranno tutti. Noi vogliamo onorare tutti gli impegni e avremo bisogno di tutti".

De Laurentiis ha detto che Spalletti è il miglior tecnico che ha avuto. "Che abbia detto una cosa del genere lo capisco e condivido perché il mister ha un gran talento, siamo molto contenti di averlo con noi. Non averlo in panchina oggi è una grande perdita perché riesce sempre a determinare qualcosa, è molto seguito dai ragazzi. Speriamo di superare questo handicap con Domenichini e tutto lo staff".

17.34 - Il difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto, ex di giornata, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida col Napoli: “Non dobbiamo snaturarci. Dobbiamo fare il nostro calcio e poi a fine partita vedremo cosa abbiamo raccolto”.

17.33 - Nel pre-partita di Napoli-Empoli, il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn: “L’abbiamo studiata bene in questi giorni, è una squadra pericolosa che gioca un gran calcio. Sarà quindi una partita difficile, dovremmo fare una grande partita per portare a casa la vittoria”.

16.50 - Sono state rese note le formazioni di Napoli-Empoli, match delle 18 valevole per la 17ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti, dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, scioglie gli ultimi dubbi e schiera in avanti dal 1' Dries Mertens davanti al confermato Adam Ounas nella posizione di sotto punta, con Lozano a destra ed Elmas a sinistra. A centrocampo confermato il duo di coppa Zielinski-Elmas. In difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Tra i pali torna il titolare del campionato Ospina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli.

Dopo la mezz'ora col Leicester, Mertens si riprende il posto in attacco con Petagna che stavolta inizierà dalla panchina. Tornerà dal primo minuto anche Politano: out col Leicester per un'indisposizione dell'ultimo momento quando sembrava pronto dopo il Covid, l'esterno offensivo si riprenderà una maglia da titolare che manca da oltre un mese (7 novembre contro il Verona). Da sottopunta ancora spazio ad Ounas, considerando che Zielinski agirà basso a centrocampo con Demme, con lo scatenato Elmas a sinistra.

Ieri sono arrivate buone notizie da Castel Volturno. S'è riaggregato subito al gruppo Lozano, reduce dal trauma facciale nel match col Leicester, dopo aver saltato la seduta di venerdì. Hanno svolto l'allenamento con i compagni anche Anguissa ed Insigne, quindi pienamente recuperati anche se con una sola seduta completa nelle gambe potranno dare un contributo soltanto negli ultimi 20-30 minuti. Un'eventualità da non sottovalutare, considerando che la rosa era ridotta ai minimi termini con appena un paio di cambi a disposizione di Spalletti.

Conquistati gli spareggi con la vittoria sul Leicester, il Napoli va a caccia del successo anche in campionato che manca da due turni (pari col Sassuolo e ko con l'Atalanta), troppi per chi vuole avere ambizioni d'altissima classifica. La squadra di Spalletti ha l'occasione di riagganciare il Milan, fermato nell'anticipo, ospitando il lanciatissimo Empoli di Andreazzoli, che vola sulle ali dell'entusiasmo grazie alla serenità dei 23 punti in classifica ed alla fiducia dovuta ad un'organizzazione di gioco di ottimo livello ed anche diverse buone individualità.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli