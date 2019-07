LIVE - Napoli-Feralpisalò 1-0 (6' Manolas): Manolas segna all'esordio e porta in vantaggio gli azzurri!

Premi F5 o CLICCA QUI per aggiornare la pagina e seguire il live

13' - Di Lorenzo appoggia a Callejon, che sventaglia verso Mario Rui. Quest'ultimo però si fa scavalcare dal rimbalzo del pallone e l'azione sfuma.

11' - Gaetano entra duramente ai danni di Scarsella: calcio di punizione e problemi fisici per il giocatore della Feralpisalò.

10' - Apertura per Di Lorenzo, che cerca poi Mertens: si alza ancora la bandierina.

9' - Palla per Insigne alle spalle della difesa, in profondità: il capitano parte in anticipa e finisce in offside.

8' - Buona chiusura di Maksimovic, che recupera palla su un'imbucata della Feralpisalò.

6' - GOOOOOLLLL! MANOLAS SEGNA ALL'ESORDIO! Sugli sviluppi di un piazzato Mario Rui col mancino pennella sulla testa di Manolas, bravo ad inserirsi e incornare perfettamente: palla in fondo al sacco per l'1-0!

4' - Il Napoli esce con due uomini, Maksimovic e Manolas, bravi fin qui nella fase d'impostazione. Si crea poi tanta densità alle spalle di Mertens, unico attaccante: cinque uomini agiscono sulla trequarti.

2' - Apertura per Di Lorenzo, che si inserisce bene ma in ritardo: è fuorigioco.

17.29 - PARTITI! Inizia il secondo test con la Feralpisalò!

17.27 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo.

17.26 - "Luciano... onore a te che hai messo Napoli in Bellavista", lo striscione esposto dai tifosi alle spalle della porta del campo di Carciato per ricordare Luciano De Crescenzo, gigante della cultura napoletana scomparso ieri.

17.25 - Applausi per ADL che seguirà la partita da bordo campo.

17.22 - Milik entra in campo: seguirà i compagni dalla panchina per un affaticamento

17.20 - Il giornalista Silver Mele presenta la partita ed annuncia le formazioni.

17.15 - Napoli rientrato negli spogliatoi tra gli applausi del pubblico. Piene anche per questo test le due tribune e "sold-out" anche il prato alle spalle del campo.

17.10 - Svelato il motivo per l'assenza di Milik: affaticamento dopo l'allenamento di questa mattina e non verrà rischiato.

17.05 - Azzurri in campo per il riscaldamento.

17.00 - Oltre Milik e Rog, non c'è Karnezis in panchina: è in Grecia per risolvere delle pratiche per il passaporto in modo da non avere problemi per le amichevole negli Usa.

16.55 - Arek Milik non parteciperà all'amichevole contro la Feralpisalò. Il centravanti polacco non è in campo ma neppure in panchina. Un'assenza a sorpresa dato che questa mattina si era allenato regolarmente e sembrava destinato all'esordio. Out anche Marko Rog ormai ad un passo dal Cagliari.

16.50 - Ecco la formazione: Contini; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Gaetano, Zielinski; Callejon, Younes, Insigne; Mertens. A disp.: Idasiak, Malcuit, Tonelli, Luperto, Hysaj, Palmiero, Tutino, Verdi. All.: Ancelotti.

16.35 - Lo staff prepara il campo con gli esercizi di riscaldamento.

16.30 - Manca circa un'ora al secondo test del Napoli contro la Feralpisalò e all'esterno del campo di Carciato, che ospiterà la sfida, le code sono già lunghissime. Per questo match è previsto il tutto esaurito e i tantissimi tifosi già presenti a Dimaro lo testimoniano Di seguito i nostri scatti:

Prove di vero Napoli, visto che ormai sono giunti a Dimaro quasi tutti i Nazionali. Ieri è arrivato anche Meret, ma sarà il giorno del debutto di Manolas in azzurro e Ancelotti potrà schierare anche Mertens, Hysaj, Zielinski, Milik, Mario Rui e Insigne, quest'ultimo partirà da sinistra nel ruolo che ricoprirà quest'anno di comune accordo col tecnico. La coppia d’attacco sarà formata probabilmente da Milik e Mertens.

Amici di Tuttonapoli.net, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Feralpisalò, seconda amichevole della nuova stagione che si disputerà nuovamente al campo di Carciato. Da quest'anno il campo di allenamento ospita anche le amichevole grazie all'impianto di illuminazione.