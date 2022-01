LIVE - Napoli-Fiorentina, pre-partita: Spalletti propone due novità e fa riposare Juan Jesus

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

16.55 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Senza Insigne scelte obbligate in attacco per Luciano Spalletti, con Politano che torna titolare, Elmas dall'altro lato e Mertens alle spalle di Petagna. Ma la notizia è l'esordio da titolare di Tuanzebe, schierato in difesa con Rrahmani. Terza partita di fila per Ghoulam, a riposare dietro è Juan Jesus. Solo panchina anche per Zanoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Tuanzebe, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. A disposizione: Meret, Idasiak, Costanzo, Juan Jesus, Malcuit, Zanoli, Fabian, Vergara, Cioffi, Lozano. Allenatore: Luciano Spalletti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Castrovilli, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara

16.25 - Dovrebbe essere previsto un solo cambio di formazione in casa Napoli rispetto all'undici che ha battuto la Sampdoria, almeno stando a quanto riportato da Sky Sport. Al posto dell'infortunato Insigne ci sarà Elmas, con Politano dall'altro lato e Mertens alle spalle di Petagna. L'emittente satellitare inserisce Ghoulam ancora tra i titolari

16.00 - Tornano Meret, Malcuit e Lozano nei convocati del Napoli in vista della gara di oggi contro la Fiorentina. L'elenco è stato ufficializzato pochi minuti fa dalla società. Out ovviamente Insigne così come i positivi Mario Rui e Zielinski. Manca anche Osimhen che potrebbe tornare dalla prossima

Out Sottil, Benassi, Amrabat e Martinez Quarta mentre Italiano ha annunciato la titolarità di Dragowski in porta e di Nastasic in difesa probabilmente in coppia con Milenkovic mentre a destra Venuti potrebbe sostituire Odriozola e Biraghi invece va verso la conferma su Terzic a sinistra. In mediana possibile spazio per Duncan nella mediana con Torreira e Bonaventura (ma non si escludono Castrovilli o Maleh). In attacco non è certo l'esordio da titolare di Ikonè (può giocare Saponara, con altre caratteristiche) nel terzetto con Vlahovic e Gonzalez

Poche scelte per Spalletti che potrebbe alla fine convocare Lozano (e forse persino Osimhen), ma solo per la panchina e per uno spezzone finale. Stesso discorso per Meret e Malcuit, appena negativizzatisi. Senza Insigne scelte obbligate in attacco mentre Fabian potrebbe aumentare il minutaggio ma non sembra pronto per un impiego da titolare. Di conseguenza spazio agli stessi dell'ultima gara con l'esordio di Tuanzebe al centro della difesa e quindi Juan Jesus potrebbe spostarsi a sinistra (per Ghoulam reduce da due gare di fila dopo una lunga inattività), ma potrebbe spostarsi anche Di Lorenzo che in quel caso lascerebbe il posto al giovane Zanoli che esordirebbe da titolare.

Inizia subito da un test super-impegnativo il cammino del Napoli in Coppa Italia. La squadra di Luciano Spalletti, ancora in emergenza e con gli uomini contati (almeno per l'undici titolare), ospita la Fiorentina di Italiano che non ha nascosto il desiderio di riscattarsi dopo la figuraccia di Torino e di fare strada nella competizione (che mette comunque in palio l'accesso all'Europa League). Per il Napoli la gara appare più che altro come un ulteriore ostacolo in un momento tremendo ed anche Spalletti ha sottolineato le difficoltà numeriche per questo infrasettimanale di Coppa ("al momento devo dire che siamo davvero in pochi, ma ci proveremo con serietà") anche perché non sono arrivate buone notizie dai giocatori positivi (solo nelle ultime ore sono tornati disponibili) e dovrà spremere ancora una volta i superstiti che poi scenderanno in campo anche col Bologna.

