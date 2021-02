LIVE - Napoli-Granada, pre-partita: nuovo modulo per la remuntada, le formazioni ufficiali

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

17:35 - FORMAZIONI UFFICIALI

Note le formazioni ufficiali di Napoli-Granada, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League. Rino Gattuso cambia modulo per l'occasione e passa alla difesa a tre, in quello che dovrebbe essere un 3-4-1-2 con Politano e Insigne come unici attaccanti. Posizione inedita per Elmas, che farà il fluidificante a sinistra, con Di Lorenzo dall'altro lato. Fabian chiamato agli straordinari in mediana con Bakayoko, mentre nel reparto arretrato torna Koulibaly tra i titolari.

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez, Duarte, Neva; Montoro, Eteki; Machis, Gonalons, Kenedy; Molina

"Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo, lo sono domani, ma abbiamo perso Osimhen e per il resto non recuperiamo nessuno. Hysaj e Demme lavorano sul campo, ma non sono pronti per essere disponibili. Mertens è fermo da tanto e avrà 10-20 minuti di autonomia.. Vedremo se ci sarà bisogno di lui", le parole di Gattuso in conferenza. Anche per questo il tecnico al solito 4-3-3 potrebbe preferire un 3-4-1-2, con Insigne e Politano a dividersi il peso dell'attacco e Zielinski da rifinitore. A centrocampo Bakayoko e Fabian con ai lati Di Lorenzo e Elmas (per preservare anche Mario Rui), a protezione di Rrahmani, Maksimovic e Koulibaly bloccati per arginare le ripartenze del Granada che con un gol può praticamente mettere fine in ogni momento alle speranze di rimonta.

Altra vigilia complicatissima ieri per Rino Gattuso ed è bastato osservarlo in conferenza stampa per rendersene conto. Il tecnico del Napoli è parso decisamente seccato, anche esausto per questo momento difficile che sembra senza fine, prendendosi da un lato le responsabilità e sottolineando la volontà di tentare la rimonta col Granada, ma dall'altro ricordando di aver perso Osimhen e che l'unica punta in questo momento è il rientrante Mertens, tra l'altro atipica, e che al momento non ha più di 20 minuti. Non il massimo quando sulla carta hai bisogno addirittura di tre reti per ribaltare il bruttissimo risultato di 2-0 rimediato all'andata.

