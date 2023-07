LIVE - Napoli-Hatayspor, Garcia cambia modulo: Raspadori alle spalle di Osimhen

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: da Castel di Sangro, Antonio Noto, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

17:45 - Caos all'esterno dello stadio Patini di Castel di Sangro, tantissimi i tifosi senza biglietti per la partita.

17.25 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Hatayspor, primo test amichevole dei campioni d'Italia del ritiro di Castel di Sangro. E per la prima volta Rudi Garcia lancia il modulo alternativo al 4-3-3: il 4-2-3-1. C'è Raspadori trequartista, con Kvaratskhelia e Politano sulle fasce e Osimhen centravanti. In difesa la coppia Rrahmani-Ostigard. Senza Lobotka, ci sono Anguissa e Zielinski a formare la diga di centrocampo. Di seguito gli undici scelti dagli allenatori.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,Ostigard, Olivera, Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Garcia.

HATAYSPOR: Kardesler; Corekci, Saglam, Lobjanidze, Oluwafisayo, Demir, Aburjania, Aksoy, Mango Fernandes, Bekaroglu, Yildrim. All. Volkan Demirel.

15.45 - Per la gara già da ieri sera è stato raggiunto il sold-out e sono in esaurimento anche i tagliandi per gli altri tre test del ritiro di Castel di Sangro

Amici di Tuttonapoli, buona sera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Hatayspor, terzo test estivo ed il primo nel secondo ritiro pre-campionato qui in Abruzzo. La gara inizierà alle 18:30 allo Stadio Teofilo Patini proprio di Castel di Sangro ed è disponibile in diretta Tv in pay per views su Sky mentre la diretta testuale sarà disponibile su Tuttonapoli.net, come sempre, con ampio pre e post-partita.