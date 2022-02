LIVE - Napoli-Inter 1-0: la sblocca Insigne dal dischetto, primo tempo in corso

premi F5 o aggiorna la pagina per il live-

21' - Politano stringe i denti e rientra in campo.

19' - In un contrasto con Dimarco Politano rimane a terra ed è costretto ad uscire per le cure. Si scalda Elmas.

16' - L'Inter attacca ma il Napoli è attento e riparte in contropiede. Osimhen parte palla e piede, calcia in porta e conquista un calcio d'angolo.

12' - PALO DI ZIELINSKI! Politano crossa al centro, dopo un rimpallo Insigne appoggia all'indietro per Zielinski: gran conclusione da fuori area che colpisce il palo e termina sul fondo.

7' - INSIGNE!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Il capitano freddo dal dichetto trasforma con una botta alla destra di Handanovic.

6' - RIGORE PER IL NAPOLI: Nessun dubbio per l'arbitro che concede il penalty.

5' - CHECK AL VAR! Viene valutato il fallo in area di Skriniar su Osimhen. Dovevi al monitor.

4' - DI LORENZO! Cross basso di Zielinski per Osimhen atterrato in area da Skriniar, la palla arriva a Di Lorenzo che calcia e sfiora l'incrocio dei pali.

2' - Azione confusa dell'Inter: Perisic vince un rimpallo e mette al centro dove Barella fa un tiro strozzato che termina in fallo laterale.

18.02 - Partiti!

17.52 - Squadre in campo

17.50 - Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter: "Sto provando le stesse sensazioni che ho provato in settimana. Dentro questa partita ci trovo un po’ tutto, il mio passato e il mio presente, poi il futuro dipende da come usi il presente".

La formazione?

"Abbiamo questo equilibrio nel mezzo, mi è rimasto difficile metterci mano negli ultimi due giorni. Anguissa ci completa, difficilmente troviamo le caratteristiche che ha lui nel resto della squadra. Puntiamo molto su di lui".

Koulibaly?

"Lui porta tanta roba, quando è entrato nello spogliatoio lo chef mi ha detto: “È lui davvero, non è un miraggio”. Ha forza e saggezza, anche dal punto di vista visivo. Poi si è guadagnato il rispetto di tutti".

17.49 - Il vice di Simone Inzaghi, squalificato, Massimiliano Farris, ha parlato ai microfoni di DAZN.

Avete la sensazione che sia un bivio?

“È sicuramente una partita importante ma mancando ancora molte giornate e molti punti non sarà decisiva, ma può indirizzare il campionato”.



Dimarco al posto di D’Ambrosio per lasciare Skriniar su Insigne?

"Neanche tanto quello ma per un naturale avvicendamento. D’Ambrosio aveva fatto molto bene in Coppa Italia, ma abbiamo tanti giocatori e ne abbiamo scelti undici per iniziare e ce ne sono tanti altri in panchina che possono aiutarci. È un modo per portare avanti la nostra idea di squadra”.

17.40 - L'olandese Stefan de Vrij arriva anche ai microfoni di DAZN per la presentazione del match contro il Napoli: "Come si segna a questo Napoli? Si può fare, lo abbiamo fatto anche all'andata. Sarà una partita intensa, con due squadre forti che cercheranno di segnare".

Soddisfatto della tua stagione?

"Sì, ma si può sempre migliorare".

Stasera c'è Osimhen.

"Fortissimo, dobbiamo stare attenti come squadra e difendere bene".

17.30 - Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro l'Inter: "A Milano abbiamo perso, non abbiamo sfruttato due-tre occasioni clamorose, ma abbiamo dimostrato di essere all’altezza. Non abbiamo portato niente da lì, ma abbiamo fatto una buona partita, cercheremo di portare a casa il risultato questa sera. Io a uomo su Brozovic? Lo vedrete. Cercherò di fare il massimo per poter aiutare la mia squadra".

17.15 - Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Quanta voglia c'è di reagire dopo la sconfitta nel derby?

"C'è tantissima voglia di fare un grande risultato e una grande partita. Il derby è alle spalle, abbiamo reagito in Coppa Italia e stasera dobbiamo dimostrare che squadra siamo".

Come l'avete preparata?

"Con tanta attenzione in entrambe le fasi, sicuramente affrontiamo una squadra forte con attaccanti fortissimi, quindi dovremo lavorare da squadra".

Pensa che, vista l'abilità delle difese, sarà una partita con poche occasioni?

"Se ripenso alla partita dell'andata... Ci sono stati tanti gol e tante occasioni, le due squadre giocano un calcio offensivo e cercano sempre di segnare".

16.51 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, big match della venticinquesima giornata di Serie A. Luciano Spalletti lancia Kalidou Koulibaly dal primo minuto al fianco di Rrahmani. Sulle corsie esterne ci sono Mario Rui e Di Lorenzo davanti ad Ospina in porta. Centrocampo che vede la presenza di Lobotka, preferito ad Anguissa, in coppia con Fabian Ruiz. Zielinski in posizione di trequartista con ai lati Insigne e Politano alle spalle della prima punta Osimhen. In casa Inter Simone Inzaghi opta per Dimarco per sostituire lo squalificato Bastoni. In avanti la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Zielinski, Insigne, Politano; Osimhen. All. Spalletti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

16.25 - Il Napoli è arrivato allo stadio Maradona scortato da un lungo corteo di scooter di tifosi azzurri.

Luciano Spalletti deve sciogliere i due dubbi principali di formazione, ovvero la presenza dal primo minuto di Koulibaly e Anguissa. Le ultime danno il senegalese titolare al fianco di Rrahmani, mentre il centrocampista in panchina con Lobotka al suo posto.

In casa Inter Simone Inzaghi, squalificato, è alle prese con il sostituto di Bastoni. Dimarco è in vantaggio su D'Ambrosio, così facendo Skriniar rimarrebbe sul centro-destra. In attacco Lautaro Martinez giocherà certamente dal 1', al suo fianco, con grandi probabilità, Edin Dzeko.

Napoli e Inter si sfidano alle ore 18 allo Stadio Maradona in quello che rappresenta un vero e proprio scontro diretto. I nerazzurri sono a +1 sugli azzurri (con una partita in meno) e sono reduci dal ko nel derby con il Milan. Il Napoli, invece, viene dal successo di Venezia e vuole continuare la striscia di vittorie consecutive e invertire il trend negativo in casa.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter