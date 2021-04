LIVE - Napoli-Lazio 2-0, uno due micidiale Insigne-Politano: primo tempo in corso

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il liveMil

29' - Giallo per Lucas Leiva: il brasiliano ferma con un falll Fabian che si involava in contropiede palla al piede.

27' - Azione sulla destra di Politano, palla per Fabian che crossa ma sul secondo palo non c'è nessuno.

24' - La Lazio spinge, ci prova Luis Alberto da posizione defilata: palla fuori

21' - Cross in area per Immobile, Politano prende posizione e il bomber della Lazio commette fallo.

19' - Palo per la Lazio! Tacco di Milinkovic in area per Correa, botta dell'argentino che prende in pieno il legno alla destra di Meret.

18' - Ancora Politano sulla destra, cross in area ma tra le braccia di Reina.

15' - Giallo per Manolas, entrata in scivolata in ritardo su Lazzari sulla linea laterale.

14' - Ripartenza Napoli: tiro respinto di Fabian, la palla arriva a Politano che ci prova ancora da fuori area, Reina blocca.

12' - GOOOOOL GOOOOOOL!!!! POLITANO!!! Lancio di Insigne per Mertens, delizioso stop del belga, palla a Politano che punta Fares, l'esterno si accentra e con un gran sinistro fulmina Reina!

7' - GOOOOOOOOOOOL!!!! INSIGNE!!! Dal dischetto il capitano spiazza Reina e porta in vantaggio gli azzurri: è 1-0!

5' - Arbitro richiamato dal Var: calcione in faccia di Milinkovic Savic su Manolas in area della Lazio su una precedente azione, è rigore per il Napoli! Giallo per il serbo.

4'- Lazzari si invola in contropiede, l'esterno laziale vola a terra dopo un leggero tocco di Hysaj, Di Bello fa continuare.

2' - Buon inizio del Napoli, Di Lorenzo conquista il primo calcio d'angolo.

20.48 - Partiti!

20.43 - Squadre in campo!

20.35 - Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Vedendo i tempi che stiamo passando a livello mondiale la riqualificazione in Champions League sarebbe fondamentale per noi. I presupposti ci sono, ma non è purtroppo nelle nostre mani. Siamo venuti qui per cercare di vincere perché sarebbe davvero importante".

Qual è l'aspetto che la fa ben sperare? "Il gioco della squadra, la determinazione. Le ultime vittorie sono state frutto di tenacia, voglia e determinazione. Questo mi fa ben sperare"

Quando rientra Inzaghi firmerà anche il rinnovo? Come sta vivendo questo periodo? "Sì, sì. L'abbiamo già detto e ridetto. Conoscendolo, è una persona vivace e nervosa, è rinchiuso in gabbia. Siamo in contatto quotidiano insieme al suo staff, ha fatto un buon lavoro anche da casa. Finché vinciamo...".

Sulla stagione tra campionato e Champions. "Abbiamo fatto una grande Champions, tranne gli ultimi minuti col Bruges e la prima partita col Bayern Monaco agli ottavi. E' stato frutto di un lavoro di tanti anni, coronato con la qualificazione agli ottavi dopo vent'anni. E' un percorso lungo, serve tempo e si passa dagli errori. Per questo dicevo che per noi è fondamentale raggiungere quest'obiettivo anche per la crescita futura".

20.20 - Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Parte tutto da oggi. Pensiamo che dobbiamo fare bene oggi e lunedì contro il Milan. Se facciamo due risultati buoni possiamo credere nella corsa Champions League. E' il momento migliore, quest'anno abbiamo fatto bene contro tutte le big e oggi entriamo con la testa libera in campo".

19.40 - UFFICIALE - Gattuso opera 3 cambi rispetto all’Inter. In porta Meret obbligato, Manolas-Koulibaly coppia centrale e Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne. Centrocampo formato dal duo Bakayoko-Fabian. I tre giocatori che agiranno alle spalle di Mertens, al rientro dal 1’ dopo la panchina con l’Inter, sono Insigne, Zielinski e Politano, a sorpresa preferito a Lozano.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

19.30 - Sono ufficiali le scelte della Lazio in vista della sfida contro il Napoli. Inzaghi si affida al solito 3-5-2 con Reina in porta. Linea difensiva a tre composta da Marusic, Acerbi e Radu. A centrocampo spazio a Luis Alberto, Leiva e Milinkovic Savic con Lazzari e Fares sulle corsie esterne. In attacco la coppia formata da Correa e Immobile.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (Pereira), Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Cataldi, Parolo, Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Farris.

19.20 - Le squadre arrivate allo stadio

Rino Gattuso dovrebbe proporre quattro novità rispetto alla sfida con l'Inter. A sinistra dovrebbe toccare ad Hysaj, al posto di Mario Rui, nella linea difensiva con Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo, davanti a Meret scelta obbligata per l'infortunio di Ospina. In mediana out Demme per squalifica e quindi spazio a Bakayoko, reduce da mesi molto complicati, in coppia con Fabian. In attacco rientra dalla squalifica Lozano a destra, con Zielinski ed Insigne, ed in attacco dovrebbe rivedersi Mertens, favorito nel ballottaggio con Osimhen che li vede alternarsi in presenza del match infrasettimanale.

Sarà una notte da dentro o fuori a Fuorigrotta. Il Napoli di Rino Gattuso ospita la Lazio, due punti sotto ma con la gara col Torino da recuperare, in un match senza margine d'errore: in palio c'è semplicemente il ruolo di prima inseguitrice alle spalle delle prime quattro ed i tre punti sono vitali per alimentare la corsa Champions, accorciando in particolare sul Milan sconfitto in casa dal Sassuolo e che rispetto alle altre ha un trend più altalenante. Anche il pareggio servirebbe poco ad entrambe che rischierebbero di eliminarsi virtualmente a vicenda.

