LIVE - Napoli-Milan, pre-partita: diramate le formazioni, confermato Lobotka titolare

PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

21.30 - Abbraccio tra Gattuso e Maldini durante il riscaldamento.

21.20 - Elseid Hysaj è stato intervistato da Sky Sport nel pre-partita di Napoli-Milan: "Stiamo attraversando un bel periodo, stiamo bene, speriamo di tenere questo ritmo fino alla fine. Gattuso? La vive più di noi ma ce l'ha trasmesso, ci tiene e ci teniamo anche noi. Ho molta fiducia da Gattuso, qua sono a casa, nella vita e nel calcio, però non si sa cosa può succedere".

21.15 - Inizia il riscaldamento.

20.37 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni: nel Napoli c'è la conferma di Lobotka dal primo minuto, con Fabian e Zielinski. In attacco Callejon nel tridente con Mertens ed Insigne mentre in difesa tornano Koulibaly e Di Lorenzo nella linea con Maksimovic e Mario Rui. Nel Milan tutto conferma con Paquetà che vince il ballottaggio con Bonaventura

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic , Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Allan, Elmas, Younes, Demme, Lozano, Milik, Politano. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanolgu, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, Soncin, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Bonaventura, Leao, Maldini. All. Pioli

19.40 - Napoli con la classica divisa azzurra, già posizionate nello spogliatoio per l'arrivo della squadra.

19.20 - Il Milan è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski: quattro gol in 12 sfide. Lo scorso anno il polacco siglò una doppietta nella rimonta 3-2 per i parenopei.

18.50 - Al San Paolo sarà presente anche il presidente De Laurentiis per stare vicino alla squadra.

18.40 - Secondo Sky a centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Lobotka dal primo minuto, ai suoi lati Fabian e Zielinski. In avanti Callejon in vantaggio su Politano, per il resto confermatissimi dal primo minuto Mertens e Insigne

18.30 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Lucas Paquetà va verso una maglia da titolare nel match di questa sera contro il Napoli: il brasiliano dovrebbe quindi vincere il ballottaggio con il belga Saelemaekers.

DIFFIDATI - Nel Napoli sono 3: Milik, Mertens, Zielinski, in caso di giallo salteranno la trasferta di Bologna.

ARBITRO - La Penna (Paganessi-Mondin, IV: Abisso, VAR: Rocchi: AVAR: Bindoni)

LE ULTIME DI FORMAZIONE - Gattuso ha tutti a disposizione (tranne Llorente non al meglio) e rilancia i titolari rimasti a riposo col Genova. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina, in difesa Di Lorenzo e Koulibaly, nella linea con Maksimovic e Mario Rui (favorito su Hysaj), a centrocampo energie fresche con Zielinski e Demme nel terzetto con Fabian ed in attacco potrebbe tornare Callejon (in vantaggio su Politano) con la conferma di Mertens e Insigne.

Senza Musacchio e Castillejo, Pioli dovrebbe confermare gran parte della squadra vittoriosa contro la Juventus. In attacco potrebbe esserci Bonaventura (in ballottaggio con Rebic) nel terzetto con Saelemaekers e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Per il resto confermati Kessie e Bennacer davanti alla difesa ed in difesa la linea con Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan! Il Napoli non vuole fermarsi. La squadra di Gattuso vuole arrivare al top alla gara col Barcellona e costruire da adesso quelle certezze necessarie per il prossimo campionato ad altissimi livelli. L'obiettivo massimo in campionato è il quinto posto ed al San Paolo arriva il Milan, proprio una delle concorrenti (-2 in classifica), tra le più in forma insieme agli azzurri ed all'Atalanta. La squadra di Gattuso ha l'occasione dunque di ricacciare dietro i rossoneri e migliorare l'ottima striscia di risultati nel girone di ritorno (è a 27 punti, come la Juve, ed a -4 dall'Atalanta che affronterà proprio i bianconeri)