LIVE - Napoli-Parma 1-0 (32' Elmas): E' iniziato il secondo tempo!

50' - Premiata la sovrapposizione di Pezzella sulla sinistra. Sullo spiovente fa buona guardia Zielinski e poi Di Lorenzo ripulisce l'area.

49' - Buon avvio di ripresa del Parma che è uscito dagli spogliatoi con più cattiveria agonistica rispetto al primo tempo.

47' - Brutto scontro tra Cornelius e Lozano. Il messicano resta a terra toccandosi la caviglia, ma non sembra nulla di grave per lui.

46' - Sostituzione all'intervallo per il Parma: fuori Grassi, dentro Hernani.

19.04 - Inizia il secondo tempo

Dopo 45 minuti tutto sommato equilibrati, un capolavoro di Elmas sblocca la partita e permette di mandare il Napoli all’intervallo sul punteggio di 1-0.

18.47 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

43' - LOZANO! Petagna si defila in area di rigore. Cross al centro per il messicano che calcia al volo e palla che termina di poco a lato.

40' - Demme lancia in profondità per Insigne sulla destra. Attento Conti in copertura.

39' - ll Parma dopo il gol subito prova ad alzare il baricentro e a pressare più alto il Napoli.

37' - Kurtic imbuca in area, sul lato corto, per Pezzella. Il suo traversone però non trova compagni e respinge la difesa azzurra.

35' - Palla in verticale per Cornelius, beccato però in posizione irregolare.

32' - GOOOOOOL DI ELMAS! Elmas parte dalla trequarti e arriva al limite. Fa fuori un paio di avversari e calcia in porta col mancino. Nulla da fare per Sepe e 1-0 per il Napoli.

31' - Trattenuta di Pezzella su Lozano. L'arbitro ammonisce il difensore napoletano del Parma.

30' - Lancio sulla sinistra per Pezzella, che si appoggia a Kurtic. Fuorigioco per l'ex Spal.

28' - Zielinski cerca Lozano, ma ne viene fuori un tiro-cross che comunque non mette in difficoltà gli ospiti.

27' - Napoli che ha guadagnato cinque calci d'angolo ma senza riuscire ad impensierire la porta di Sepe.

24' - Buona giocata di Kucka sulla corsia di destra. Cross deviato, corner per i ducali.

22' - Match che si gioca molto a centrocampo, partita bloccata finora che fatica a prendere ritmo.

20' - Dopo un calcio d'angolo del Parma respinto da Ospina, buona uscita del Napoli da dietro. Nella ripartenza, però, Demme sbaglia il passaggio decisivo per Insigne.

18' - Mario Rui sprinta sulla sinistra, poi serve Insigne. Il numero 24 sbaglia l'apertura per Lozano e l'azione del Napoli sfuma.

15' - Napoli che fa la partita e arriva con facilità sulla trequarti. Manca la giocata decisiva negli ultimi 20 metri.

13' - Calcio d'angolo per gli azzurri calciato da Mario Rui. L'arbitro fischia fallo in attacco di Manolas su Gagliolo.

12' - Fin qui qualche tentativo da fuori del Napoli ma nessun particolare problema per la difesa ospite.

9' - Dopo un calcio d'angolo respinto dal Parma, palla ad Insigne che prova il tiro. Esce una conclusione debole che non crea problemi a Sepe.

7' - Gran numero di Gervinho su Manolas. L'ivoriano si allunga palla, Koulibaly in scivolata chiude perfettamente.

6' - Gagliolo stende Lozano con un fallo da dietro: giallo per lui.

5' - Un errore in appoggio di Manolas spalanca il contropiede del Parma. Brugman serve un pallone troppo corto a Gervinho, bravo Elmas a ripiegare.

3' - Lozano si mette in proprio sulla fascia destra. Dribbling su due, ma il suo cross basso viene alllontanato dalla difesa.

1' - Dopo un rinvio di Ospina, palla a Lozano che si aggancia con Pezzella. Punizione per il Napoli.

18.01 PARTITI! Inizia la partita

17.57 - Tutto pronto, squadre in campo

17.40 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Parma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "La serenità non è mai mancata. Eravamo molto dispiaciuti dopo la partita di Verona per la prestazione di cui non eravamo contenti, com'è successo anche altre volte, tipo con la Lazio. Altre sconfitte invece ci vedevano con prestazioni differenti, per questo dopo domenica eravamo particolarmente insoddisfatti".

Cosa manca, al di là di Osimhen e Mertens? "Oggi ha vinto la Lazio, vedo che anche gli altri sono tutti lì. L'importante è mantenere la calma, analizzare bene le prestazioni, non farsi condizionare dai risultati. Chi avrà più equilibrio arriverà ai risultati".

Le parole di Gattuso erano rivolte alla stampa o alla società? "Non lo so, non gliel'ho chiesto. Io col mister ci parlo sempr,e lui non mi parla mai di questa cosa. Ha avuto uno sfogo riguardante qualche sfogo che si sentiva, ma sinceramente lui è molto sereno e concentrato sulla squadra".

Com'è il rapporto con la società? "Il rapporto è ottimo da sempre, da quand'è arrivato, sia con la società che con la proprietà. C'è sempre uno scambio di opinioni in maniera serena e corretta".

E' stato un gennaio d'attesa per voi. Ounas accetterà Crotone? "Stiamo valutando delle cose. Il ragazzo ci ha chiesto un po' di tempo prima di accettare, credo sia anche lecito. Il Cagliari ha cambiato modulo, sono arrivati calciatori importanti. Noi vorremmo giocasse di più, per questo stiamo provando a spostarlo".

Zaccagni è il nome per l'estate? "In questo momento siamo molto attenti al bilancio. L'anno scorso a gennaio non c'era il Covid-19, poi è capitata una tegola mondiale. Ora pensiamo di avere una squadra all'altezza degli obiettivi, crediamo molto nel recupero di chi dobbiamo recuperare, nella squadra e in Gattuso. Con molta serenità"

Come sta Mertens? "Mertens deve fare una settimana di lavoro a parte perché aveva una caviglia non ancora perfetta. Ha fatto un grande sforzo per la Supercoppa con la Juve, dopodiché ha avuto non dico una ricaduta, ma ora deve fare una settimana a parte per riprendere il suo percorso"

17.15 - Le squadre iniziano il riscaldamento

17.00 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono state diramate le formazioni di Napoli-Parma. Gattuso ripropone Di Lorenzo e Petagna, tenuti al riposo nel match di Coppa Italia col lo Spezia. A centrocampo Elmas vince il ballottaggio con Bakayoko e forma il terzetto con Demme e Zielinski. In attacco Lozano torna a destra nel 4-3-3. Il Napoli nello schieramento sui social ha comunicato la formazione ordinandoli col 4-2-3-1.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Lozano, Petagna, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

Parma bestia nera. Dal ritorno del Napoli in Serie A, i gialloblù hanno vinto per ben 4 volte a Fuorigrotta: solo la Roma con 5 successi ha trovato più vittorie in quest'arco di tempo. E con Gattuso sono già arrivate due sconfitte su due gare col Parma. Il momento negativo della squadra di D'Aversa trova riscontri anche nei numeri: non vince da 10 gare di Serie A e non ha mai fatto peggio in tutta la sua storia.

Gattuso rilancia Di Lorenzo, così come Petagna (non al meglio) preservato proprio per una sfida contro un avversario molto coperto in cui è importante un uomo d'area, mentre Bakayoko si gioca il posto con Elmas. Per il resto Lozano torna a destra nel 4-3-3, ma chiaramente col passare della gara - qualora non si dovesse sbloccare, come all'andata - si dovrebbe passare al 4-2-3-1 alzando Zielinski o con l'inserimento di Osimhen.

Dopo la vittoria agevole in Coppa Italia, il Napoli riceve il Parma in una gara in cui non ha margine d'errore. Gli azzurri dovranno giocare anche per Gattuso, a muso duro contro le critiche dopo la sfida allo Spezia, oltre che per riscattare Verona e provare a risalire la classifica approfittando anche di Atalanta-Lazio. Di fronte ci saranno i gialloblù, che rievocano brutti ricordi a Gattuso con la sconfitta all'esordio sulla panchina del Napoli, che con D'Aversa non sono riusciti ad invertire la rotta raccogliendo un pari col Sassuolo e poi le sconfitte con Sampdoria e Lazio

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Parma