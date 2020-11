LIVE - Napoli-Rijeka, pre-partita: fumogeni e cori all'esterno del San Paolo, pronti i ricordi sui led all'interno

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

18.46 - E' partito in questi minuti l'ennesimo omaggio della tifoseria del Napoli al suo mito di sempre: Diego Armando Maradona, scomparso ieri all'età di 60 anni. All'esterno del San Paolo torce accese da centinaia di supporters azzurri e non solo, una fiaccolata per tributare il personaggio sportivo più amato di sempre.

Formazione tutta da decifrare per Rozman dopo gli 8 casi di positività. Il club per la privacy non ha svelato i nomi, tantomeno l'elenco dei convocati per fare pre-tattica, ma l'allenatore ha anticipato che dovrebbe trattarsi per gran parte di centrocampisti e difensori.

Gattuso deve fare a meno di Hysaj positivo, Osimhen e Ospina ancora non al meglio e - nei ruoli in cui è possibile - farà ruotare gran parte degli uomini che hanno giocato col Milan in vista della Roma. Spazio a Maksimovic con Koulibaly, con Ghoulam al ritorno da titolare a sinistra mentre Di Lorenzo (con Malcuit out dalla lista Uefa) non ha un sostituto. A centrocampo Bakayoko, squalificato con la Roma, probabilmente con Lobotka visto che Demme dovrebbe affiancare Fabian con la Roma. In attacco i maggiori dubbi: possibile spazio per Elmas a sinistra, Zielinski sottopunta ed uno tra Politano e Lozano a destra dietro Petagna.

Il San Paolo ben presto sarà intitolato a Diego Armando Maradona. Sono tutti d'accordo e a Fuorigrotta è già stata affissa una targa al riguardo. L'ha fatto la Curva B, che nelle ore del cordoglio e dei cortei all'esterno dell'impianto azzurro ha voluto porre la targa per spingere verso il cambio di nominativo. "Stadio Diego Armando Maradona di Napoli", e non potrebbe essere altrimenti.

Nel pieno del dolore per la scomparsa di Maradona, il Napoli è chiamato a raccogliere i tre punti ed offrire una prestazione convincente. E' quello che Gattuso chiede alla sua squadra, dopo il ko interno col Milan, il terzo di fila in casa che mancava addirittura dall'era Mazzarri. Il Napoli non può sbagliare l'appuntamento contro la squadra più debole del girone, tra l'altro ridotta ai minimi termini da 8 casi Covid, per restare in vetta al girone al di là di cosa accadrà nell'altra sfida tra Real Sociedad ed AZ, con l'obiettivo magari di chiudere i giochi prima della visita degli spagnoli al San Paolo.