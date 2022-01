LIVE - Napoli-Salernitana, pre-partita: Spalletti conferma Elmas e Dries, Colantuono con un baby in attacco

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

14.00 - UFFICIALI - Sono ufficiali le formazioni di Napoli e Salernitana, che si affronteranno tra poco al Diego Maradona nell'atteso derby campano. Luciano Spalletti deve fare a meno di Koulibaly e Anguissa, ancora impegnati in Coppa d'Africa, e lascia in panchina Osimhen e Insigne. Colantuono lancia il baby Vergani in attacco con Bonazzoli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens. A disp.: Ospina, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Insigne, Osimhen, Petagna, Politano.

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Kechrida; Bonazzoli, Vergani. A disp.: Russo, Guerrieri, Jaroszynski, Simy, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone, Iervolino, Guida.

Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo della Salernitana, nel giorno del derby contro il Napoli ha rilasciato un'intervista a Il Mattino di cui vi proponiamo qualche stralcio: "Maldestramente dopo le prime vittorie in campionato ho pronosticato il Napoli campione d’Italia. Spalletti non è un nemico, non può esserlo. Siamo avversari, anche se noi siamo avversari fragili. Questo non è più calcio, auspico la sospensione fino a quando non si torna alla normalità. Che senso ha arrivare a una partita con 6 uomini in meno? È una situazione invivibile". Colantuono ha detto che la Salernitana non ha chance in queste condizioni. "Lo fa per abbassare il livello di attenzione al Napoli. Magari prendono atto, ci affrontano rilassati. Magari anche Spalletti si confonde dopo frasi così".

Lorenzo Insigne è recuperato, ma avendo bruciato le tappe si candida anche per una maglia da titolare. Al pari di Victor Osimhen, che ha già ritrovato le sensazioni del campo nell'ultima partita col Bologna. I due (in ballottaggio con Elmas e Mertens) rappresentano anche i dubbi di formazione di Spalletti che dovrà valutare, oltre alla tenuta fisica, anche il tipo di gara che li attende contro un avversario che probabilmente alzerà le barricate nella propria area di rigore, senza particolari spazi.

Col Bologna è terminata l'emergenza degli ultimi mesi. Il tecnico del Napoli ha potuto lavorare per quasi tutta la settimana anche dal punto di vista atletico, migliorando la condizione degli ultimi giocatori a rientrare - Insigne, Osimhen, Lozano, Zielinski e Fabian su tutti -, ma anche calibrando il lavoro di chi è stato spremuto in queste ultime settimane. Per la sfida contro la Salernitana ritrova un bel po' di armi da schierare a partita iniziata, ma non solo.

Si giocherà regolarmente Napoli-Salernitana. I dubbi dei giorni scorsi si sono dissipati grazie ai tamponi effettuati nelle ultime 48 ore che hanno portato il numero dei positivi dai 9 di giovedì - da protocollo il numero sufficiente per ottenere il rinvio - ai 6 di ieri, dopo altre due negativizzazioni che hanno così portato la squadra di Colantuono a partire regolarmente per il ritiro napoletano. Il Napoli non ha potuto far altro che seguire a distanza la situazione, con Luciano Spalletti che ha isolato la squadra e insistito probabilmente sul non sottovalutare l'impegno.

