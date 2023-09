LIVE - Napoli-Udinese 0-0: inizia la partita!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

6' - Conclusione dal limite dell'area di rigore con il destro di Payero che sfiora la traversa della porta di Meret.

4' - Payero prova il suggerimento in profondità alla ricerca di Kamara, pallone però troppo lungo.

2' - Subito un lungo giro palla da parte della formazione di Rudi Garcia, la posta in palio è molto per il Napoli.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:41 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.30 - Rudi Garcia commenta il caso Osimhen a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Udinese: "Ci siamo parlati, dopo Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati perché non avevamo vinto, lui in primis. Poi in questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato alla serenità di tutti. Ci ho parlato, lui si concentra sul campo dove a lui piace essere. Darà il suo meglio. Siamo tutti uniti, il fatto di giocare davanti ai nostri tifosi è davvero importante".

Con Kvara e Politano

"Il nostro lato destro funziona bene da inizio stagione, Politano ha fatto bene e andava un po' risparmiato a Bologna. E' normale ritrovi la posizione a destra. Torna Mario Rui, ho terzini sinistri differenti ma di grande qualità. Dobbiamo fare il nostro gioco e il palleggio di Mario Rui ci aiuterà".

Serve la vittoria per ritrovare il sorriso?

"Sì, così la vedo. Finalmente giochiamo in casa, abbiamo giocato tre gare in trasferta di fila e siamo contenti di ritrovare i nostri tifosi. Dobbiamo iniziare questa gara con grande entusiasmo e il sorriso ci sarà solo se vinciamo".

20.20 - Il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli, gara valida per la sesta giornata di Serie A: "Quella di oggi è l'occasione per riscattarci, lo sappiamo che sarà difficile ma daremo tutto per provare a disputare una buona partita".

20.19 - Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn prima della sfida con l'Udinese: "Ognuno di noi deve dare di più, siamo campioni d'Italia e le partite non si vincono da sole. Abbiamo già perso tanti punti e stasera è fondamentale".

19.33 - Sono ufficiali le formazioni Napoli-Udinese, match delle 20.45 valido per la 6ª giornata di Serie A. Garcia conferma la stessa difesa di Bologna tranne l’inserimento di Mario Rui a sinistra, con Ostigard-Natan coppia centrale e Di Lorenzo a destra. A centro campo il solito terzetto Anguissa-Lobotka-Zielinski. Nonostante il caso delle ultime ore, regolarmente al centro dell’attacco Osimhen, ai suoi lati Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Elmas, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Aviano , Zanoli, Gaetano, Raspadori. All. Garcia

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Success, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Samardzic, Zemura, Pereyra, Pafundi. All. Sottil

"Oltre ogni singolo comportamento: la maglia resta il primo comandamento. Stasera invitiamo ad indossarla tutti...come un vero e proprio giuramento": questo il messaggio firmato Curva A che sta facendo il giro dei social in vista della gara di questa sera al Maradona contro l'Udinese. Chiaro nella prima frase il riferimento al caso Osimhen scoppiato nelle ultime ore.

Senza Juan Jesus e Rrahmani, entrambi ai box, per Rudi Garcia scelte praticamente obbligate in difesa, dove Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui, in vantaggio su Olivera, giostreranno davanti a Meret. Confermatissimo il trio di centrocampo visto a Bologna, con Anguissa e Zielinski ai lati di Lobotka, mentre davanti con Kvaratskhelia e Osimhen, il cui caso è rientrato almeno per ora, Politano parte in vantaggio rispetto a Raspadori e Lindstrom. Ancora indisponibile Gollini.

Non si tratta di un'uscita isolata dell'agente, a quanto pare. Poco dopo, infatti, Victor Osimhen ha cancellato dal suo profilo Instagram le foto in maglia azzurra. Quasi tutte, comprese anche quelle della vittoria dello Scudetto. Dall'esperienza al Lille, nel suo profilo, si passa direttamente agli scatti con la nazionale nigeriana per la delusione dei tifosi azzurri che non si spiegano in queste ore una presa di posizione così dura per una clip come tante nell'universo Tik Tok e che comunque può essere ritenuta un'ingenuità del reparto social e non certo dei vertici del club.

Tormentata la vigilia della delicatissima gara con l'Udinese. Rudi Garcia non ha parlato in conferenza stampa, la reazione di Victor Osimhen al cambio in qualche modo è stata gestita a Castel Volturno, ma in serata ci ha pensato il manager del nigeriano a sollevare un polverone che si trascinerà inevitabilmente a lungo. Il motivo? Un video diffuso su Tik Tok ancora da chiarire (pare neanche prodotto dal club, ma comparso nel feed del Napoli tramite un tag di un tifoso) in cui si ironizza - come da stile della piattaforma, sostengono in tanti che vivono i profili dei club calcistici - sul rigore sbagliato da Osimhen e che secondo l'agente Roberto Calenda potrebbe persino portarli ad intraprendere azioni legali: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare".

