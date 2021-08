LIVE - Napoli-Venezia 0-0: Napoli in 10! Insigne sbaglia un rigore

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

59' - Conclusione di Heymans su sponda di Johnsen, centrale e facile per Meret.

56' - INSIGNE SBAGLIA CLAMOROSAMENTE! Il capitano calcia malissimo, palla alta sopra l'incrocio dei pali.

55' - RIGORE PER IL NAPOLI! Mario Rui crossa da sinistra e Caldara intercetta col braccio.

52' - GIALLO PER FABIAM RUIZ per un fallo tattico.

52' - FABIAN RUIZ! Conclusione da fuori dello spagnolo, respinta da Ceccaroni a pochi passi dalla porta.

50'- PRIMO CAMBIO NEL VENEZIA: esce Ebuehi, entra Svoboda.

49' - GIALLO PER FORTE: sbracciata su Mario Rui.

47' - GIALLO PER SPALLETTI. Proteste del tecnico del Napolo per un fallo su Mario Rui.

21.52 - Inizia il secondo tempo.

21.35 - Termina qui il primo tempo.

46' - GIALLO PER EBUEHI: intervento ai danni di Elmas.

21.33 - Concessi 2' minuti di recupero.

41' - Azione elaborata del Napoli e nulla di fatto per un fuorigioco di Insigne.

37' - GIALLO PER HEYMANS: plateale fallo tattico con placcaggio su Insigne lanciato in contropiede.

35' - PRIMO CAMBIO NEL NAPOLI: esce l'infortunato Zielinski, entra Elmas.

34' - PROBLEMA MUSCOLARE PER ZIELINSKI! Il polacco deve abbandonare il campo.

30' - GIALLO PER CALDARA. Fallo su Zielinski al limite dell'area. Punizione del capitano ancora sulla barriera.

26' - Il Napoli si ridisegna con un 4-4-1, con Insigne nel ruolo di falso nueve.

23' - ROSSO PER OSIMHEN! L'attaccante per divincolarsi spinge Heymans che si mette le mani al volto, incredibilmente Aureliano espelle il nigeriano. Napoli in 10!

21' - POLITANO! Taglio di Insigne per l'esterno, che calcia trovando la respinta di Maenpaa in angolo.

20' - DI LORENZO! Contrasto di Osimhen in area con un difensore del Venezia, la palla arriva al terzino azzurro che in diagonale calcia di poco fuori.

17' - Zielinski serve in profondità Insigne, ma la palla è troppo lunga per il capitano.

15' - Forte serve Johnsen, che calcia trovando la pronta risposta di Meret.

14' - OSIMHEN! Il centravanti recupera un pallone un altro: conclusione centrale bloccata da Meanpaa.

11' - GIALLO PER FIORDILINO per entrata in scivolata su Mario Rui. Punizione al limite per il Napoli. Il tiro di Insigne si infrange sulla barriera.

10' - Parte il coro 'Diego Diego' dalla Curva B, per ricordare Diego Armando Maradona.

9' - Osimhen riceve palla al limite, si gira e calcia di prima intenzione, ma la conclusione termina alta.

7' - Il Venezia imposta dal basso e il Napoli pressa alto, ancora Osimhen quasi ruba palla al portiere lagunare al limite dell'area piccola.

5' - Punizione calciata da Insigne, la barriera devia in calcio d'angolo. Sul corner nulla di fatto.

4' - Osimhen recupera il pallone sul corto rinvio di Maenpaa e guadagna un calcio di punizione sulla trequarti.

3' - Affondo di Fabian e subito una punizione per il Napoli, con la difesa del Venezia che riesce ad allontanare il pallone.

20.48- Partiti!

20.45 - Le squadre entrano in campo, i tifosi azzurri si fanno sentire.

20.40 - Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Venezia: “E’ un 4-3-3 perché va nella direzione nella qualità dei calciatori. Fabian e Zielinski sono due mezzali e vanno lasciati liberi di interpretare le posizioni in campo”.

Problemino fisico per Insigne? “Non era un vero problema, ma una precauzione per lo sviluppo dell’allenamento. Niente di rilevante”.

E’ sereno il capitano nonostante le voci di mercato? “E’ uno che insegna giornalmente agli altri come si fa, per cui…”

20.35 - L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato a Dazn prima del match col Venezia: “Non vedevamo l’ora che la gente tornasse allo stadio. Non vediamo l’ora di scendere in campo, perché sappiamo che questo pubblico ci può dare una mano”.

20.30 - Arrivati anche i tifosi del Venezia

20.25 - Boato dello stadio prima al gol revocato a Ronaldo e poi al fischio finale di Udinese-Juve 2-2

20.00 - "C’è solo un capitano, un capitano...", la Curva B innalza il coro per Lorenzo Insigne durante il riscaldamento di Napoli-Venezia. Il capitano azzurro alza il braccio per ricambiare il saluto dei tifosi che lo inneggiano.

19.45 - Lunghe file ai varchi dello stadio Diego Armando Maradona per il match delle 20.45 tra Napoli e Venezia. Per l'esordio in campionato degli azzurri sono previsti oltre 20mila spettatori, che sono in attesa dei controlli accurati a green pass e biglietti prima di entrare nell'impianto di Fuorigrotta.

19.29 - L'attesa è finita: sono ufficiali le formazioni di Napoli-Venezia, gara d'esordio in campionato in programma alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti scioglie le ultime riserve e schiera il Napoli col 4-3-3. Tra i pali il titolare è Meret, difesa con Manolas e Koulubaly al centro, e Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno ai lati. In mediana Fabian Ruiz vince il ballottaggio con Elmas e compone il terzetto con Lobotka e Zielinski. Attacco confermato, con Osimhen centravanti e Politano e Insigne sui lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Forte, Johnsen. All: Zanetti

18.45 - Prosegue anche in queste ore la vendita dei biglietti: restano poche migliaia di tagliandi di Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo

LE ULTIME SUL VENEZIA - Zanetti senza gli squalificati Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca, l'infortunato Crnigoj e Busio ed Okereke per le pratiche burocratiche. Recupera l'esperto portiere Maenpaa, in difesa Caldara e Ceccaroni, a destra Ebuehi ed a sinistra Schnegg in ballottaggio con Molinaro. A centrocampo Peretz con Fiordilino (ma non è da escludere Tessmann) e Heymans ed in attacco Forte affiancato da Johnsen e Di Mariano, favorito su Sigurdsoon.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti senza Demme, Ghoulam e Mertens, ma recupera Lozano per la panchina. Pochi dubbi sul 4-3-3, essendo senza un incontrista per il 4-2-3-1, ed anche su Meret che sarà il titolare. Due i ballottaggi: il primo in difesa con Rrahmani che si gioca il posto con Manolas, al centro del mercato, per far coppia con Koulibaly mentre Di Lorenzo e Mario Rui agiranno ai lati. In mediana l'altro dubbio: Fabian non al top è insidiato da Elmas per far parte del terzetto con Lobotka e Zielinski ed in attacco giochi fatti con Insigne, Osimhen e Politano.

STATISTICHE - Il Napoli ha vinto le ultime quattro gare d'esordio in Serie A e non infila cinque successi consecutivi al debutto stagionale nel massimo campionato dagli anni 1985-1989. Per il Venezia invece una sola vittoria nelle 12 gare d'esordio in serie A, addirittura nel 1940 contro l'Inter. Il Napoli inoltre ha vinto 26 delle ultime 29 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (l’ultimo pareggio risale all’agosto 2016, 2-2 contro il Pescara, proprio alla prima giornata).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Venezia! Il lungo avvicinamento è finito. Il Napoli di Luciano Spalletti inizia il suo cammino contro il Venezia di Zanetti, tutto da scoprire in quanto neo-promosso ma anche per i tanti giocatori semi-sconosciuti arrivati dall'estero. Per gli ospiti un'attesa durata 19 anni (nell'ultima stagione in A, nel 2001-02, debuttarono perdendo 4-0 sul campo della Juventus). Gli azzurri potranno contare finalmente anche sullo stadio Maradona: ben oltre i 20mila gli spettatori presenti, ma la vendita proseguirà anche oggi raggiungendo probabilmente quasi la totalità del 50% dei posti dell'impianto.