LIVE - Politano: "Resto a Napoli! Gaetano: "Sogno un gol al Maradona". Zerbin: "Voglio restare, decideremo col mister"

Per Zerbin: ti aspettavi di diventare un grande giocatore? "Per ora solo mezzo giocatore".

Che Musica ascoltate? Politano: "Vasco". Gaetano: "Ragaeton". Zerbin: "Musica commerciale da Spotify".

Politano: "Più forte alla Play? Dipende dal gioco".

Zerbin a Gaetano: "Stasera stacchi un prima con la Play Station?"

Politano: "Obiettivo? Tante squadre si sono rafforzate, ma dobbiamo cercare di riconquistare la Champions".

Cosa daresti per giocare e segnare in Champions col Napoli ? Gaetano: "Darei la vita sul campo e in allenamento".

21.35 - Parla Zerbin: "Zambrotta? L'ho provato in ritiro. E' bello attaccare, ma serve anche difendere nel calcio. Cercherò di imparare anche quel ruolo.

Obiettivi? Ho sempre sognato di giocare col Napoli. L'anno scorso ho avuto un'annata importante a Frosinone, mi piacerebbe giocare nel Napoli. Decideremo la soluzione più giusta con me col mister e la società".

21.31 - Politano: "Resto? Si! Ho dato la mia disponibilità a restare, nel calcio non si sa mai vediamo che succede in questo mese. Cercherò sempre di dare il massimo per questa maglia.

La Nazionale? Ci penserò più avanti".

Tridente con Zerbin e Gaetano? Bel tridente ma ci sono altri bravi giocatori, sono arrivati calciatori importanti anche se altri forti sono andati via. Sono sicuro che faremo un bel camponato, cercheremo di far felici i nostri tifosi. Ci sarà il massimo impegno da parte mia e dei miei compagni".

21.30 - Inizia Gaetano: "Emozione indescrivibile indossare questa maglia, ho tanta voglia di indossarla da napoletano.

Spalletti? E' bravissimo con i giovani, abbiamo un bel rapporto.

Ruolo? Mi piace fare la mezzala, ma sono disponibile per tutti i ruoli.

Preferisci restare o andare a Cremona? Voglio restare a Napoli, il mio obiettivo è quello. Il mio sogno è segnare al Maradona".

21.26 - Politano, Zerbin e Gaetano sono arrivati in Piazza del Plebiscito

Questa sera da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro interverranno ai microfoni di Kiss Kiss Napoli tre giocatori del Napoli, si tratta di Politano, Zerbin e Gaetano. Potrai seguire le loro dichiarazioni sul nostro sito.