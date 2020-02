LIVE - Primavera, Napoli-Empoli 1-0: gol degli azzurrini su rigore!

Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

18' - DONATI! Tiro improvviso del terzino dell'Empoli, la palla esce non di molto. Pericolosi i toscani. Intanto problemi fisici per Bertolini dopo un contatto in area giudicato regolare dall'arbitro. Gioco fermo per i soccorsi all'attaccante.

16' - Cioffi recupera un bel pallone a centrocampo, parte il contropiede con una situazione di due contro due, ma Sgarbi si allunga la sfera a sinistra e il rimpallo lo sfavorisce.

15' - Sgarbi conquista il fondo a sinistra, cross corto, interviene la difesa dell'Empoli che riparte.

13' - Fallo in attacco di Sgarbi e l'arbitro fischia punizione a centrocampo per l'Empoli, che dopo il gol subito ha conquistato due volte il fondo con facilità ma con cross innocui per Idasiak.

12' - L'avvio di gara del Napoli era stato incoraggiante e il gol non è stato casuale. Ora servivà massima attenzione per proteggere il prezioso vantaggio.

10' - LABRIOLA!!! GOL DEL NAPOLI! Bel destro, portiere spiazzato, palla in rete. Gli azzurrini passano con merito in vantaggio.

9' - RIGORE PER IL NAPOLI! Labriola invita al tiro Zedadka, l'esterno dribbla un avversario in area e viene atterrato. Non ha dubbi l'arbitro: penalty per gli azzurrini.

9' - SGARBI! Cioffi va via sulla sinistra, cross dal fondo per Sgarbi che anticipa tutti ma spedisce a lato. Altra bella azione del Napoli.

8' - CANNAVO! Pericoloso l'Empoli: cross di Donati da destra, tiro schiacciato del numero 11 che termina alto. Ma era solissimo, l'attaccante, al centro dell'area.

7' - Doppio tentativo per Sgarbi: prima un tiro in area murato, poi un cross che il portiere para in due tempi.

5' - Bel recupero palla del Napoli con Vrikkis che cerca in profondità Sgarbi, pallone troppo lungo. Ma l'atteggiamento di questi primi minuti, da parte della squadra di Angelini, è positivo.

4' - Lancio lungo dalla difesa per Sgarbi che supera il portiere e può calciare a porta vuota ma è tutto fermo per offside dell'attaccante del Napoli.

2' - Prima conclusione in porta tentata da Zedadka che rientra col destro e calcia dalla distanza. Pallone a lato.

1' - Azzurrini schierati col 3-4-1-2 con Zanoli centrale di difesa, in attacco la coppia Sgarbi-Cioffi con Labriola dietro le punte.

14.59 - Partiti! Comincia la gara, primo pallone affidato ai padroni di casa in maglia verde, come la prima squadra.

14.30 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; Costanzo, Zanoli, D'Onofrio; Vrikkis, Ceparano, Sami, Zedadka; Labriola; Sgarbi, Cioffi. A disp.: Daniele, Potenza, Tsoungui, Zanon, D'Amato, Cavallo, Marrazzo, Vianni, Bozhanaj, Vrakas, Virgilio. All.: Angelini.

EMPOLI (4-3-3): Pratelli; Donati, Fradella, Viti, Adamoli; Sidibe, Asllani, Zelenkovs; Bertolini; Merola, Cannavo. A disp.: Hvlic, Pezzola, Chinnici, Riccioni, Martini, Simic, Sakho, Lombardi, Lipari, Ekong. All.: Buscè.

Amici di Tuttonapoli, il Napoli Primavera affronta l'Empoli allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore per la 19esima giornata di campionato. Il match avrà inizio alle ore 15. Dal sito ufficiale della SSC si rendono noti i convocati di Angelini: Bozhanaj, Cavallo, Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Idasiak, Labriola, Mamas, Marrazzo, Potenza, Sami, Sgarbi, Tsoungui, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.