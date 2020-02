LIVE - Samp-Napoli 0-2 (3' Milik, 16' Elmas): raddoppio del macedone!

premi F5 o fai refresh da app per aggiornare la pagina e seguire il live

22' - Mario Rui prova a sfondare sulla sinistra. Contatto con Thorsby, per l'arbitro tutto regolare. Poi Milik commette fallo.

20' - Imbucata per Insigne, che allunga la traiettoria in area. Tonelli risolve una situazione intricata per la Samp.

19' - Gioca bene il Napoli, palleggio costante e preciso per gli azzurri.

18' - Ramirez dalla bandierina, Colley colpisce di testa ma trova una deviazione. Allontana la difesa del Napoli.

18' - I blucerchiati non approfittano ma guadagnano un altro corner.

18' - La Samp risponde e conquista subito calcio d'angolo, salgono le torri.

17' - Lacrime di gioia per Elmas dopo il gol! Emozione per il giocatore macedone!

16' - Traversone dalla bandierina, spizzata di Di Lorenzo che allunga su Elmas sul secondo palo. Il macedone si fa trovare pronto, colpisce sotto porta e batte Audero! 0-2!

16' - GOOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOOL! ELMAS! ELMAS! ELMAS! RADDOPPIO NAPOLI!

15' - Tiro di Callejon deviato da Colley. Proteste per un tocco di braccio, l'arbitro lascia proseguire ed assegna calcio d'angolo.

13' - Azione veloce del Napoli che costruisce bene sulla catena di sinistra, dialogano Milik e Zielinski con quest'ultimo che poi appoggia su Elmas al limite. Aggancia male il macedone che poi perde il pallone.

12' - Prima risposta della Sampdoria. Gabbiadini salta Mario Rui, poi appoggia in area a Quagliarella: destro di prima debole, facile per Meret.

11' - MILIK! Elmas apparecchia per Milik appostato al limite dell'area, alza la testa e scarica il tiro! Potente ma centrale, blocca Audero.

10' - Cross teso dalla sinistra di Mario Rui, tocca in area Insigne che prova a prolungare per Milik. Chiude la difesa della Samp.

9' - Possibilità di contropiede per la Sampdoria. Lancio per Quagliarella, ma Lobotka chiude ed è bravo a subire poi il fallo.

8' - Il Napoli costruisce bene in verticale, buoni movimenti degli azzurri in questi primi minuti.

7' - Samp che non azzarda il pressing, squadre ancora in fase di studio.

6' - Il Napoli gestisce il pallone nella propria metà campo.

5' - Mario Rui spinge da sinistra, lascia partire il cross sul secondo palo verso Callejon. Blocca il portiere.

4' - Ramirez travolge Mario Rui in corsa. Il portoghese finisce giù, si accende una scaramuccia tra il giocatore della Samp ed Insigne. L'arbitro placa subito gli animi.

3' - Il Napoli fa girare il pallone, che arriva a Zielinski sulla sinistra. Cross al bacio per Milik, che si smarca di Colley e in torsione manda il pallone all'angolino di testa!

3' - GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! MILIK! MILIK! MILIK! SUBITO MILIK! AVANTI IL NAPOLI!

1' - COMINCIA LA PARTITA!

20.41 - Squadre in campo

20.35 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ad una manciata di minuti dal match con la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Penso che una squadra forte la si vede anche quando manca qualche calciatore. La nostra crisi non dipende solo dalle assenze, ma dal fatto di aver perso la strada. Ma finalmente pensiamo di averla ripresa. Gattuso? I ragazzi lo seguono molto, ha un'idea di calcio che noi aveva interrotto un po' di tempo. Sono molto contento che la squadra lo segua con grande entusiasmo".

20.25 - Lorenzo Tonelli, arrivato in blucerchiato pochi giorni fa dal Napoli, prima della sua sfida dell'ex è intervenuto a Sky Sport: "C'è tanto affetto e tanta stima da parte di entrambi, sia mia che del Napoli. Rivalsa? Sì, c'è questo senso di rivalsa, se così si può dire, ma affrontando le partite bisogna esserci sempre questa sensazione. Loro hanno ritrovato fiducia, questo è indice di grande pericolosità. Ci sono giocatori di gran qualità. Il Napoli non ha una situazione di classifica che rispecchia il valore della squadra. Dobbiamo cercare di esprimere il nostro gioco e fare in campo quanto preparato in settimana".

20.20 - Kostas Manolas a pochi minuti dal match contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo dare continuità di risultati per dire che siamo guariti. Oggi è importante, possiamo sfruttare i passi falsi degli altri. Speriamo di fare una grande gara. Ranieri ha tanta esperienza, ha allenato grandi club. Io l'ho avuto a Roma lo scorso anno, sa mettere in campo bene la squadra, è difficile fargli gol perché son là, tutti chiusi, pronti a ripartire. Sarà tosta. Mancini qui per Di Lorenzo? Merita tutti i complimenti. E' un ragazzo che in pochi anni è passato dalla C alla A, ora sta facendo un gran campionato. Spero che andrà all'Europeo perché lo merita".

20.04 - Squadre in campo per il riscaldamento.

20.00 - Napoli in maglia verde per la sfida alla Sampdoria in classica maglia blucerchiata.

19.45 - Il Napoli è arrivato allo stadio.

19.20 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso conferma Di Lorenzo al centro della difesa con Hysaj quindi a destra. A centrocampo out Fabian e Demme influenzati e quindi scelte obbligate con Elmas e Lobotka con Zielinski. Tutto confermato nella Sampdoria con Ranieri che adatta Thorsby a destra in difesa.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Seculin, Falcone, Vieira, Chabot, Barreto, Bonazzoli, Askildsen, La Gumina, Maroni, Léris, Murru, Bertolacci.All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Ospina, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Allan, Demme, Llorente, Lozano, Mertens, Politano. All. Gattuso.

19.00 - A Marassi questa sera dovrebbe esserci anche il Ct Mancini: osservati speciali Di Lorenzo e Meret.

18.45 - 672 biglietti venduti per il settore ospiti per Sampdoria-Napoli, ma tanto azzurro ci sarà anche negli altri settori come consuetudine.

18.30 - Si va verso un centrocampo inedito: Demme non pare poter recuperare, Fabian non è stato convocato, e quindi spazio ad Elmas e Lobotka con Zielinski.

Ranieri deve fare a meno degli infortunati Ferrari, Barreto e Depaoli oltre allo squalificato Bereszynski. In difesa Thorsby dovrebbe essere adattato a destra, nella linea con l'ex Tonelli, Colley e Murru (non al meglio, ma favorito su Augello), lasciando un posto a centrocampo per Jankto che però dovrebbe agire largo, lasciando la mediana ad Ekdal e Linetty e con Ramirez falso esterno a sinistra. In attacco la coppia di ex avvelenati, Quagliarella e Gabbiadini.

Diversi dubbi per Gattuso che recupera Mertens, Allan e Koulibaly per la panchina, ma perde Fabian per l'influenza, probabilmente anche Demme e riflette sull'impiego di Maksimovic in coppia con Manolas: in questo modo Di Lorenzo tornerebbe a destra, ma non è esclusa la conferma al centro con Hysaj a quel punto a destra. In mediana Lobotka esordirà da titolare in campionato nel terzetto con Elmas (se Demme non dovesse recuperare) e Zielinski mentre in attacco solito terzetto con Callejon, Milik ed Insigne.

Alla solidità e l'ottima uscita difensiva sul pressing avversario, il Napoli deve mostrare passi in avanti anche contro una medio-piccola che chiuderà gli spazi e proverà a riparitre in contropiede. I blucerchiati di Ranieri, rinunciatari persino nell'ultima col Sassuolo giocata con un uomo in più, difficilmente andranno al pressing ultra-offensivo, ma attenderanno nella propria metà campo e ci daranno un quadro sulla forza del Napoli nel proporre di gioco e quindi a che punto è il lavoro di Gattuso. Del resto, il Napoli dovrà cercare a tutti i costi la vittoria mentre per i blucerchiati anche un pari sarebbe prezioso e Ranieri spesso ha già impostato così le proprie gare: solo il il Lecce (cinque) ha infatti pareggiato più incontri casalinghi della Sampdoria (quattro). Ed il rendimento esterno del Napoli finora è stato dello stesso trend: solo il Cagliari ha pareggiato (sei) più gare esterne del Napoli che ha portato via ben quattro pareggi.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli! Missione continuità. Dopo le vittorie con Lazio e Juventus, il Napoli è chiamato ad offrire conferme importanti sul campo della Sampdoria. La squadra di Gattuso non può sbagliare se vuole dare finalmente continuità ai risultati ed avvicinare sensibilmente le posizioni europee, sfruttando anche la frenata di tutte le squadre che lottano per le posizioni europee. La settimana è servita al tecnico del Napoli per insistere sul lavoro tattico, fisico, ma soprattutto recuperare giocatori importanti come Allan e Mertens - probabilmente solo per la panchina - oltre a Koulibaly e Maksimovic per un posto con Manolas al centro della difesa, ma gli azzurri sono attesi principalmente da una conferma sul piano dell'approccio rispetto alle due imprese con le squadre che erano considerate le più forti ed in forma in questo momento, ma anche tattico.