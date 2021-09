LIVE - Sampdoria-Napoli, pre-partita: Spalletti verso due cambi per riprendersi la vetta

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

D'Aversa senza Verre, Gabbiadini e Ihattaren e soprattutto col dubbio Thorsby, che però ha recuperato ed è favorito su Askildsen e Ekdal, nel centrocampo con Silva e Candreva-Damsgaard ai lati. In attacco la coppia Caputo-Quagliarella mentre in difesa i soliti Yoshida e Colley con Bereszynski a destra ed Augello a sinistra.

Spalletti dovrebbe ruotare e lanciare Lozano e Zielinski in attacco, nel terzetto con Insigne dietro Osimhen. Per il resto a centrocampo praticamente obbligati Fabian ed Anguissa, visto che Demme ha pochi allenamenti e non è stato convocato, mentre in difesa il dubbio è legato al possibile ritorno di Manolas per Rrahmani, tra i migliori però ad Udine e Leicester. Il turnover sui laterali dovrebbe essere rinviato al Cagliari e quindi a Genova confermati Di Lorenzo e Mario Rui.

Il Napoli di Luciano Spalletti va a caccia di conferme su un campo ostico, dunque, contro una squadra in grande salute e soprattutto avendo una gara in più nelle gambe ed un giorno di recupero in meno dopo la trasferta di Udine di lunedì. I precedenti però lasciano ben sperare: il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 20 sfide di Serie A contro la Sampdoria (0-3 nel settembre 2018 al Luigi Ferraris) con 16 vittorie e 3 pareggi, ma attenzione alla solidità dei blucerchiati che hanno tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di Serie A (tante volte quante nelle precedenti 32 gare) e se da un lato il Napoli segna tantissimo nei secondi tempi, la Sampdoria non ha ancora subito gol nel secondo tempo.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Napoli! Dopo quattro vittorie nelle prime quattro giornate, il Napoli è di scena sul campo della Sampdoria per provare a restare a punteggio pieno oltre che in testa alla classifica. Per la squadra di Spalletti si tratta della terza trasferta consecutiva (considerando anche quella di Leicester) in sette giorni e le insidie non mancano contro la squadra di D'Aversa, esperta ed intensa, ma soprattutto già capace di fermare l'Inter, attualmente la capolista dopo la vittoria di Firenze nell'anticipo