LIVE - Sassuolo-Napoli, pre-partita: c'è Hysaj a sinistra, De Zerbi iper-offensivo con 4 attaccanti

18.15 - ADL sul campo nel pre-partita, colloquio anche con gli arbitri per capire se cromaticamente fosse possibile per il portiere indossare la divisa verde. Con le altre ultimamente non è andata evidentemente benissimo fuori casa. Il bordocampista DAZN ha collegato alla scaramanzia, dunque, la richiesta del Napoli

17.50 - Azzurri in campo per il riscaldamento

17.30 - Ufficiali da pochi minuti le scelte di formazione di Gattuso in vista della gara contro il Sassuolo. Confermate le indiscrezioni della vigilia, sarà 4-2-3-1 con Hysaj a sinistra. A centrocampo torna Demme. Nel Sassuolo De Zerbi lancia tutti gli uomini offensivi arretrando Lopez a centrocampo con Locatelli.

Ecco le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne, Mertens. All. Gattuso

17.00 - Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social a poche ore dalla sfida contro il Sassuolo: "Il ritrovato clima di serenità in casa Napoli è testimoniato da De Laurentiis. Anche a Reggio Emilia il presidente De Laurentiis non fa mancare il suo appoggio a Gattuso e alla squadra. Il numero uno del club è già al Mapei in attesa dell’arrivo del tecnico e dei ragazzi".

