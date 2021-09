LIVE - Udinese-Napoli, pre-partita: squadre in campo per il riscaldamento

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

20.25 - Queste le parole di Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, nel prepartita del match di Udine ai microfoni di SkySport: "Siamo una squadra che nel bene e nel male non conosce i propri limiti. C'è grande determinazione da parte di tutti. Gotti ha preparato molto bene la partita. Abbiamo perso De Paul ma abbiamo ritrovato Deulofeu che lo scorso anno non l'abbiamo mai avuto. Gerard si è visto poco per i problemi fisici che ha avuto: tutti lo conosciamo e per noi è un lusso. Ha margini di miglioramento che ha avuto e può contribuire con assist e gol per sostituire il bottino che finora avevamo da De Paul. Samardizc? Il merito è di un gruppo di lavoro che lavora sullo scouting. E' un predestinato che non deluderà: ha serietà e professionalità oltre alle qualità che ha già iniziato a mostrare. Lo coccoliamo e lo cresciamo un po' alla volta. Quando sarà pronto definitivamente ci darà un contributo importante. Spalletti a Napoli? De Laurentiis si è ricordato del mio consiglio dato dodici anni fa. Dopo Reja parlammo con lui ma preferì lo Zenit".

20.05 - Squadre in campo per il riscaldamento

Nel prepartita di Udinese-Napoli, il centravanti bianconero Ignacio Pussetto ha parlato ai microfoni di Sky: "La stagione è cominciata bene per me e sono contento perché ho lavorato molto per arrivare a questo livello di forma fisica. L'ultimo mese è andato molto bene e anche se ho sofferto un po' il caldo nelle prime partite mi sento in grande forma. Noi dobbiamo pensare una partita alla volta, sappiamo bene chi affrontiamo stasera e conosciamo l'importanza dei nostri avversari e della partita, non vediamo l'ora di giocare e fare una bella partita. Il Mister come al solito mi ha chiesto di dare tutto per aiutare i compagni, però voglio anche curare bene la fase offensiva e speriamo di fare una grande prestazione".

19.40 - Squadre allenate allo stadio

19.32 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate da qualche minuto le formazioni ufficiali di Udinese-Napoli, monday night della quarta giornata di Serie A. Dopo il pareggio ottenuto in Inghilterra, Luciano Spalletti cambia quattro uomini. In porta confermato Ospina. In difesa torna Mario Rui dal 1’ con Koulibaly, Rrahmani e Di Lorenzo che completano la linea difensiva. Centrocampo formato dalla coppia Anguissa-Fabian Ruiz. Sulla trequarti la novità è rappresentata daElmas, schierato titolare al posto di Zielinski. A completare l’attacco Politano che sostituisce Lozano, Insigne e Osimhen.

In casa Udinese Gotti recupera Stryger Larsen, titolare nel centrocampo a cinque con Arslan, Walace, Makengo e Molina a destra. In difesa terzetto composto da Becao, Nuytinck e Samir. In attacco invece il duo formato da Deulofeu in supporto a Pussetto.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu. All. Gotti.

A disposizione: Padelli, Piana, Perez, Zeegelar, Makengo, Jajalo, Beto, Samardzic, Forestieri, Ianesi, De Maio, Soppy.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

A disposizione: Meret, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Zanoli, Zielinski, Lozano, Ounas, Petagna.

Gotti recupera Stryger Larsen che sarà regolarmente in campo nel centrocampo a cinque con Arslan, Walace, Makengo e Molina a destra. In difesa solito terzetto Becao, Nuytinck e Samir. In attacco invece i friulani potrebbero coprirsi con il solo Pereyra in appoggio all'unica punta, mobile, Deulofeu. L'altra soluzione invece è più qualitativa con Pereyra nei centrocampisti e Deulofeu in supporto a Pussetto.

Spalletti ancora senza Demme, Ghoulam, Mertens e Lobotka e soprattutto alle prese con lo sforzo di Leicester e gli impegni ravvicinati. Recupera Mario Rui a sinistra e rientra Manolas in difesa con Koulibaly, e Di Lorenzo a destra. A centrocampo ancora obbligati Fabian ed Anguissa mentre in attacco dovrebbero rientrare Politano ed Elmas (in lizza con Ounas e Zielinski) nel terzetto con Insigne dietro Osimhen. Quattro cambi rispetto a Leicester per poi gestire la stanchezza degli altri con i 5 cambi.

Il Napoli dall'altro lato va invece in gol da 29 partite consecutive (66 gol segnati) e in caso di gol diventerebbe al terza squadra nella storia della Serie A a segnare in almeno 30 gare di fila (dopo Juventus e Milan). Attenzione alla crescita di Deulofeu: ha segnato nelle ultime tre gare interne dell'Udinese e l'ultimo a trovare il gol in 4 gare casalinghe fu Di Natale nel 2014.

Gara tutt'altro che agevole per gli uomini di Spalletti, sia per il dispendio della trasferta di Leicester e della rimonta, ma anche per le caratteristiche dell'Udinese, di grande fisicità e compattezza: non a caso la squadra di Gotti è imbattuta in questo campionato (2 vittorie ed un pareggio con la Juventus) ed ha subito solo 2 reti, alla prima giornata con i bianconeri, tenendo poi la porta inviolata con Venezia e Spezia.

Dopo lo sforzo di Leicester, il Napoli riprende il cammino in Serie A in trasferta contro l'Udinese con l'obiettivo di continuare a punteggio pieno dopo le prime tre vittorie e conquistare anche la vetta in solitaria dopo i risultati di Milan e Roma. Da campo ostico, negli ultimi anni quello di Udine ha visto il Napoli vincere in quattro delle ultime cinque sfide dopo che l'Udinese era rimasta imbattuto in 8 occasioni con addirittura 4 vittorie.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Udinese-Napoli