LIVE - Wisla Cracovia-Napoli, pre-partita: a breve le formazioni ufficiali

Grande attesa a Cracovia. Lo stadio sarà aperto per metà, con il 50% della capienza consentita rispetto al totale dei posti, 30mila, e la società polacca ha anche chiarito che ad entrare allo stadio potranno essere solo persone vaccinate. L'invito del club che oggi compie 115 anni è quello di avviarsi molto tempo prima allo stadio perché prima dell'inizio della partita ci saranno tante iniziative per festeggiare l'anniversario.

Dove vedere il Napoli impegnato in Polonia? La gara sarà trasmessa su Sky Sport, Canale 251 in pay per view, al prezzo di Euro 9.99. Il match si disputerà al Henryk Reyman Stadium di Cracovia alle ore 18. L'incontro è stato organizzato per celebrare il 115esimo anniversario della fondazione del Club polacco. La squadra è partita in mattinata e ieri Luciano Spalletti dopo la seduta pomeridiana ha diffuso i convocati della sfida

ASSENTI - Non ci sarà neanche Osimhen. Considerando l'infortunio rimediato da Petagna, in un reparto già privo di Mertens ancora per un paio di mesi e con Tutino già con la valigia pronta per Parma (non è stato convocato), Spalletti ha deciso di preservare il nigeriano che fino a ieri ha svolto solo scarico dopo lo sforzo di Monaco. Alla trasferta non prenderanno parte neanche Ounas e Luperto che si sono allenati a parte e Contini per una contrattura (ma è destinato al Crotone). Al suo posto subito inserito tra i convocati Ospina, mentre gli altri nazionali - Fabian e gli italiani Insigne, Di Lorenzo e Meret che si sono uniti ieri - resteranno a Castel Volturno per allenarsi e poi si aggregheranno direttamente domani in ritiro. A Castel di Sangro, infine, il gruppo ritroverà anche Lozano. Un via vai che rende questo test più che altro una passerella in patria per Zielinski.

CONVOCATI - Sarà un Napoli più che sperimentale quello che scenderà in campo quest'oggi a Cracovia per il 115esimo anniversario della fondazione del Wisla. Il secondo test internazionale dell'estate azzurra, ed il quarto complessivamente dopo Anaunia, Pro Vercelli e Bayern Monaco, sembra più un fastidio che un qualcosa di effettivamente utile. Domani inizierà il secondo ritiro, a Castel di Sangro fino al 15 agosto, ed è il momento peggiore probabilmente dell'estate tra giocatori acciaccati, altri di passaggio con la valigia pronta e tanti nazionali che si sono aggregati da pochi giorni e che proseguiranno la loro tabella di lavoro per rimettersi in pari. Tant'è che il tecnico del Napoli ha fatto fatica persino a completare l'elenco dei convocati, che comprende appena 16 elementi, di cui due primavera del 2003, oltre ai 3 portieri.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Wisla Cracovia-Napoli, quarto test amichevole e secondo internazionale del pre-campionato della squadra di Spalletti