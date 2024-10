Lobotka a Sky: "Ogni gara è come una finale di Champions. Conte ha cambiato la nostra mentalità. Su McTominay..."

Nel pre-partita di Napoli-Como, il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il Como sta facendo molto bene, sentite un po' di pressione prima della sosta? "Sappiamo che questa è una partita importante per noi. Il Como ha vinto le ultime due partite e gioca un buon calcio. Dobbiamo essere concentranti, per noi ogni partita deve essere come una finale di Champions League, soprattutto prima della sosta per le nazionali. Dobbiamo migliorare ancora”.

Conte in cosa vi ha cambiato? “Penso che il mister ha cambiato la nostra mentalità, è spettacolare. Ha fatto del suo meglio, ora combattiamo l’uno per l’altro da squadra. È importante lavorare di squadra per raggiungere il successo".

Un nuovo compagno di reparto, McTominay, ha caratteristiche diverse rispetto a Zieliński. A che punto è l'affinità di reparto che state cercando di trovare al top? "McTominay è un grandissimo giocatore e un bravissimo ragazzo. È diverso da Zieliński nel modo di giocare, ma ha grandi qualità, lavora e lotta per la squadra, fa di tutto per noi. Noi vogliamo aiutarlo ad adattarsi al nostro stile di gioco".

Ci dici qualcosa in italiano? "Vediamo di dire qualcosa per il prossimo anno”.