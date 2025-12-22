Lobotka a Mediaset: "Conte ha ragione, ci si ricorda solo di chi vince. Sul Bologna..."

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset a margine della finale di Supercoppa contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ci si ricorda solo di chi vince? Sì certo, quello che dice il mister è giusto: in finale ci si ricorda solo di chi vince. Bologna? Conosciamo il Bologna dal campionato, sono davvero una buona squadra, ci abbiamo giocato contro un mese e mezzo fa e conosciamo la loro qualità. L'anno scorso hanno anche vinto la Coppa Italia, hanno qualità e lo sappiamo. Ma noi crediamo in noi stessi e faremo il meglio per vincere la partita".

