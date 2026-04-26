Lobotka, altro che addio! CdS: prende quota l'ipotesi rinnovo, i dettagli
Il futuro di Stanislav Lobotka torna al centro delle riflessioni in casa Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, il regista slovacco si trova davanti a uno snodo decisivo: restare e prolungare oppure valutare le offerte che continuano ad arrivare dall’estero. “Per il secondo anno consecutivo il suo nome compare tra i possibili partenti, complice una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo fuori dall’Italia”, si legge. Una cifra che tiene viva l’attenzione di diversi club, ma non esclude la permanenza.
Lobotka come Rrahmani: si avvicina il rinnovo?
Anzi, l’ipotesi rinnovo prende quota: “Il prolungamento fino al 2029, come già accaduto per Rrahmani, non è più da escludere. Non esistono muri tra le parti”. Lobotka, sotto contratto fino al 2027, resta un punto fermo per Conte. I numeri lo confermano: 37 presenze stagionali e quasi 3000 minuti giocati, con un ruolo evoluto rispetto al passato. Oggi è un regista più dinamico, chiamato anche ad aggredire alto e a rompere il gioco avversario.
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