Romano si racconta: "Senza Napoli non sarei quello che sono. Non più solo Maradona…”

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Fabrizio Romano: Napoli mi ha formato, oggi la piazza è maturata.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha raccontato ai microfoni di DAZN il suo profondo legame con Napoli, città in cui è nato e cresciuto, sottolineando quanto abbia inciso sul suo percorso umano e professionale: "Non sarei la persona che sono senza Napoli. Per me Napoli è la mia quotidianità pur non vivendoci più. La capacità di essere sempre connessi con positività viene da Napoli. Io sono cresciuto in strada: dopo mangiato giocavo sempre a calcio con amici. Per me Napoli è calcio, strada, divertimento, vita.

“Napoli è cambiata, oggi c'è la mentalità vincente”

La piazza di Napoli è maturata. Quando ero piccolo il Napoli non era quello di oggi, si viveva nel mito di Maradona. Oggi il mito c’è ancora, ma c’è la consapevolezza di poter vincere ancora e non si vive più nella sola dimensione di aver avuto il miglior giocatore di sempre nella propria squadra. Credo manchino le strutture, sono purtroppo troppo indietro. Il cambio di mentalità è stato però netto e significativo”.