Romano si racconta: "Senza Napoli non sarei quello che sono. Non più solo Maradona…”
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha raccontato ai microfoni di DAZN il suo profondo legame con Napoli, città in cui è nato e cresciuto, sottolineando quanto abbia inciso sul suo percorso umano e professionale: "Non sarei la persona che sono senza Napoli. Per me Napoli è la mia quotidianità pur non vivendoci più. La capacità di essere sempre connessi con positività viene da Napoli. Io sono cresciuto in strada: dopo mangiato giocavo sempre a calcio con amici. Per me Napoli è calcio, strada, divertimento, vita.
“Napoli è cambiata, oggi c'è la mentalità vincente”
La piazza di Napoli è maturata. Quando ero piccolo il Napoli non era quello di oggi, si viveva nel mito di Maradona. Oggi il mito c’è ancora, ma c’è la consapevolezza di poter vincere ancora e non si vive più nella sola dimensione di aver avuto il miglior giocatore di sempre nella propria squadra. Credo manchino le strutture, sono purtroppo troppo indietro. Il cambio di mentalità è stato però netto e significativo”.
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