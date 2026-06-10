Del Genio: "Modulo? Aspettiamo Allegri. Col 3-4-3 diventa complicato per due azzurri"

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Paolo Del Genio: Allegri verso il 3-4-2-1, dubbi sulla difesa a tre.

Quale sistema di gioco adotterà Massimiliano Allegri al Napoli? Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio risponde così: "Aspettiamo che lo dica, se lo vuole dire, durante la conferenza di presentazione, Massimiliano Allegri. Per ora siamo alle indiscrezioni. Certo quella che è trapelata ieri, attraverso la voce di Mario Giuffredi, che sappiamo che ha tanti calciatori del Napoli e si sente spesso con Manna, mi sa che la dobbiamo prendere in considerazione. Poi io aspetto Allegri per essere sicuro. Ma la dobbiamo prendere in considerazione, anche se mi permetto di fare un piccolo accorgimento. Si parlava di 3-4-3, io direi più un 3-4-2-1, perché altrimenti per i De Bruyne e i Vergara diventerebbe molto complicato. Che poi sarebbe lo stesso sistema con cui abbiamo finito la stagione con Conte.

Niente difesa a quattro? Purtroppo no, se vogliamo parlare del mio gusto e della mia preferenza. Perché poi con la difesa a tre dobbiamo ricominciare con Di Lorenzo braccetto e con una serie di cose che non sono proprio così pure. Per esempio leggo che il Napoli sta cercando un giocatore esterno, si fanno i nomi di Dodò e Khalaili. Per fare capire la tipologia di calciatore, si dice che il Napoli sta cercando il vice Di Lorenzo. Fermi un attimo, perchè Khalaili e Dodò li possiamo considerare vice Di Lorenzo se il Napoli gioca a quattro, ma il Napoli gioca a tre e Di Lorenzo fa il braccetto di destra, non giocherebbero in quella posizione ma diventerebbero più alternativi a Politano".