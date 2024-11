Lobotka nel mirino delle big: Conte chiaro con ADL in estate

Il Napoli contro la Roma ha ritrovato Stanislav Lobotka. Grande prova da parte del centrocampista slovacco elogiato dai quotidiani questa mattina per la sua prova contro la formazione giallorossa.

"Giocatore completo, incisivo in entrambe le fasi, regista di enorme intelligenza che a 30 anni è nel pieno della maturità e sempre sul taccuino di grandi club come il Barça. Il Napoli, però, lo ha blindato fino al 2027. E Conte s’è già espresso in estate sulla sua cedibilità: non si tocca". Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.