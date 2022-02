Lobotka non si tocca: Spalletti con la qualità del palleggio contro la corsa dell'Inter

Le ambizioni da primato dichiarate da ogni giocatore, l'intera rosa pienamente coinvolta, l'entusiasmo dei tifosi che riscalda la vigilia della squadra in ritiro ed il Maradona che torna a riempirsi nei limiti consentiti. Luciano Spalletti sembra aver già raggiunto la sua personale vittoria, ma di certo non vuole fermarsi proprio sul più bello. Il tecnico ha rilanciato ai piani altissimi un Napoli altalenante e non sempre organizzato al meglio, ricompattando sin dal ritiro un ambiente spaccato e deluso dalla mancata Champions ed uno spogliatoio che per metà guardava i compagni giocare e per l'altra metà cercava in estate destinazioni migliori. Ora ha l'occasione, ospitando l'Inter a Fuorigrotta, di poter andare anche al di là di ogni più rosea aspettativa e cambiare gli obiettivi in corso d'opera.

Portarla sul piano della qualità

Luciano Spalletti non s'è nascosto alla vigilia e ha puntato tutto sulla qualità del palleggio, la caratteristiche migliore della sua squadra, che non è riuscita però ad imporre all'andata finendo sul binario interista del dinamismo e della fisicità: "Siamo diversi, bisognerà vedere chi porterà il discorso sulle proprie caratteristiche. Se con l'Inter la metti sulle seconde palle e i contrasti, allora vincono loro - le parole di Spalletti - ma se si gioca tecnicamente si arginano le vampate dei loro esterni". Per il tecnico non c'è altra strada: "Passa tutto dalla nostra capacità di evidenziare le nostre qualità, ovvero gestire palla, fare possesso e andare dietro la linea difensiva".

Giocano tutti i palleggiatori

Spalletti è orientato a confermare Lobotka, così come Mario Rui a sinistra. Lo slovacco ha fatto talmente bene, diventando il faro della squadra, che Anguissa dovrebbe iniziare dalla panchina. Così come Juan Jesus, nonostante l'ipotesi generale di un impiego a sinistra (al centro tornerà Koulibaly) per avere più fisicità: Spalletti non rinuncerà al terzino portoghese in una gara che vuole a tutti i costi giocare palla a terra: "Fisicità a sinistra? Si perde la qualità del professore Mario Rui nel giocare palla, fai un danno perché pensando di fermare gli altri perdi una tua qualità". Ed il Napoli, uscendo fuori da difficoltà di ogni tipo tra dicembre e gennaio, s'è conquistato il credito per giocarsela a viso aperto e pure senza troppi calcoli.