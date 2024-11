Lobotka non verrà convocato: le scelte di formazione di Conte per l'Atalanta

Stanislav Lobotka non sarà convocato per la partita di domani al Maradona contro l’Atalanta, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport riportando le dichiarazioni di ieri di Antonio Conte in conferenza stampa e che danno appuntamento a domenica 10 novembre a Milano con l’Inter: "Lobo sarà pronto per la prossima, siamo nelle fasi conclusive del suo recupero, non era un problemino quello che ha avuto in nazionale, bisogna avere pazienza".

Altra maglia da titolare dunque per Gilmour, dunque, che sarà alla quarta partita consecutiva dal primo minuto in regia. A centrocampo, al suo fianco, ci sarà Anguissa e McTominay. Per il resto: Meret in porta; davanti a lui, linea difensiva di partenza con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; in attacco Politano, Romelu e Kvaratskhelia. Confermata la stessa squadra che martedì ha cominciato la partita di San Siro contro il Milan.