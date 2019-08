Lozano ha scelto Napoli: contatti costanti Giuntoli-Raiola, pronto un quinquennale importante

Il Napoli spinge per Hirving Lozano (24). Il giocatore messicano, ad ora, rappresenta il tassello che meglio si incastra nel puzzle costruito dal Napoli per Carlo Ancelotti. Dopo l'addio a Nicolas Pépé, passato all'Arsenal, il club di De Laurentiis ha intensificato nuovamente i contatti per il messicano, con Giuntoli e Raiola che ormai si (ri)sentono quotidianamente. Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, anche il giocatore avrebbe ormai scelto Napoli, città già vista anche dal papà e la compagna dello stesso Hirving. La prossima - si legge - sarà una settimana decisiva per cercare di chiudere la trattativa, con il Napoli che sarebbe pronto ad offrire al giocatore un quinquennale da 4 mln all'anno.