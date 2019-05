Lozano saluta il Psv: "Sono pronto a cambiare per uno step successivo. Voglio la Champions!"

Hirving Lozano, attaccante classe '93 del Psv e grande obiettivo di mercato del Napoli, apre alla cessione. Lo lascia intendere con frasi chiare e dirette. Le riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Io non so cosa accadrà domani. Dopo due anni in Olanda credo di essere pronto a compiere un passo successivo. Ancora in Europa: la Champions è lo scenario che voglio. E’ qui che devi giocare se vuoi essere un giocatore migliore: per me è stato un sogno affrontare Messi. Non ha senso speculare su ciò che potrebbe succedere. Il mio cuore è con il Psv, non so cosa accadrà”.