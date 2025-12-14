Ultim'ora

Lucca non va via a gennaio! Rai: il Napoli non vuole riscattarlo in anticipo

di Pierpaolo Matrone

Si è parlato negli ultimi giorni di un possibile addio di Lorenzo Lucca a gennaio, almeno in prestito, visto che Romelu Lukaku sta per rientrare. Una possibilità smentita da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, nel corso di Rai News Mattina:

"Lucca resterà a Napoli certamente. Piace a Milan e Roma (vanta mercato anche all'estero) ma il club azzurro non ha voglia di riscattarlo per poi darlo in prestito. A giugno scatterà l'obbligo di riscatto e solo allora il Napoli deciderà cosa fare della punta".