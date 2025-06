Lucca, per Repubblica si può chiudere a breve: "Può fare le visite già in settimana"

vedi letture

Lorenzo Lucca è davvero vicino al Napoli secondo le informazioni raccolte dall'edizione odierna di Repubblica. Sulla trattativa per l'attaccante dell'Udinese, scrive così il quotidiano: "Per ogni obiettivo di mercato il Napoli ha infatti messo in piedi anche delle trattative parallele, sfruttando la sua posizione di forza per non farsi prendere per la gola.

Vale soprattutto per la caccia a un nuovo centravanti, con l’accelerazione per Lucca (possibili visite già in settimana) che è subordinata alla risposta da dentro o fuori del Liverpool sulla valutazione di Darwin Nunez, a cui il club azzurro non ha ancora rinunciato in maniera definitiva. Ma Conte vuole avere a disposizione il vice di Lukaku già nel ritiro di Dimaro e per questo la candidatura del centravanti uruguaiano è in bilico, visto che gli inglesi continuano a chiedere per il suo cartellino 60 milioni".