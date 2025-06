Siviglia costretto a vendere, Manna alza il pressing: giornata importante per Juanlu

vedi letture

I problemi economici del Siviglia, costretto a vendere per rispettare i criteri del Fair Play finanziario, fanno sì che il Napoli possa sperare in una riduzione del prezzo per il terzino Juanlu Sanchez, da diverse settimane obiettivo di mercato del direttore sportivo Giovanni Manna. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, quella di oggi potrebbe essere una giornata importante nella trattativa per regalare ad Antonio Conte una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

"Manna, però, lavora anche con il Siviglia per sbloccare l’arrivo di Juanlu Sanchez, 21 anni, terzino destro della Roja Under 21 monitorato da tempo: 12 milioni più 2 di bonus l’offerta presentata ormai un po’ di giorni fa nel corso dell’incontro al Ramon Sanchez-Pizjuan con il ds andaluso Antonio Cordon. Rifiutata con rilancio strategico a 20 milioni, considerando che entro oggi il Siviglia deve realizzare 25 milioni di introiti per sbloccare il mercato. Il Napoli è convinto di spuntarla: sarà una giornata molto importante sul fronte spagnolo" scrive il quotidiano.