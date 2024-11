Lukaku a Dazn: "Scudetto? Presto per dirlo. Delle critiche non parlo, il tema è la squadra"

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita contro la Roma in cui è stato autore del gol vittoria. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se si parla troppo di me? Io penso che non dobbiamo parlare di me sempre, penso che dobbiamo parlare della squadra e di cosa stiamo facendo, come lavoriamo tutti insieme per vincere. Poi oggi abbiamo vinto, è un altro step della nostra crescita e dobbiamo continuare così, questo è il più importante".

Di Lorenzo ha detto che il gol è un'azione provata in allenamento: quante volte l'avete fatta?

"Ieri. Io so che quando lui arriva in quelle posizioni io devo fare il meglio per smarcarmi dal difensore, poi oggi lui ha messo una bella palla e fortunatamente è entrata dentro".

Questa squadra può arrivare a giocarsela fino all'ultimo?

"È troppo presto per parlare di questo. Penso che dobbiamo vedere partita dopo partita, è troppo presto per parlare di scudetto. Dobbiamo solo continuare a crescere noi e poi a vincere le partite, migliorare ogni giorno al centro sportivo, e poi vediamo".

Come sei messo con il napoletano?

"È difficile (ride, ndr). Era più facile con l'italiano. Il napoletano è difficile. Però dai, parlo tante lingue: a fine stagione dirò almeno due o tre frasi dai...".