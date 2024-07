Lukaku ha già l'accordo col Napoli per tre anni: col Chelsea tratta il suo agente

Per Romelu Lukaku, a tessere la trattativa tra Napoli e Chelsea, in veste di intermediario, c’è l’agente Federico Pastorello. Il piano del ds Manna, a dispetto di una clausola rescissoria da 37,5 milioni di sterline (circa 44 milioni di euro), è di chiudere l’affare con i Blues intorno ai 25 milioni più bonus; per il giocatore, invece, è pronto un triennale da circa 10 milioni lordi, con tutti i benefici del Decreto Crescita. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.