Lukaku, il Napoli ci pensava già lo scorso anno: il retroscena di Repubblica

Napoli-Lukaku, nuovi rumors. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, aveva parlato nei giorni scorsi della cessione di Victor Osimhen, su cui ci sarebbe non solo il Paris Saint Germain ma anche il Chelsea. La trattativa con i Blues aprirebbe le porte all'arrivo in azzurro di Romelu Lukaku, pupillo del nuvo direttore sportivo Giovanni Manna, che voleva l'attaccante belga già alla Juventus.

A tornare su queste voci è l'edizione odierna di Repubblica: "Ci sarà il tesoro da 130 milioni in arrivo per la cessione di Victor Osimhen da investire nella campagna acquisti estiva e l'offerta fatta del Chelsea di inserire come parziale contropartita per il bomber nigeriano Romelu Lukaku era già stata considerata assai interessante un anno fa dall'ex direttore sportivo Cristiano Giuntoti, prima del suo passaggio alla Juventus. Chissà che l'affare non si concluda ora, visto che sta tornando di attualità?".