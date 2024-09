Lukaku in missione per il Napoli: rinuncia ai tre giorni di riposo ed alla nazionale per allenarsi

Dopo la sosta è candidato a cominciare dal primo minuto. Subito nel tridente con Kvara e uno tra Politano e Neres

Un uomo in missione per conto di Antonio Conte. Romelu Lukaku non ha tempo da perdere e vuole subito allinearsi con i compagni e così approfitterà dei tre giorni di riposo concessi alla squadra per recuperare terreno. Oggi in fatti, come svela il Corriere dello Sport, sarà a Castel Volturno per allenarsi: "L’indice sportivo è già schizzato con il primo gol al debutto, alla prima occasione, ma ora anche l’indice emozionale è pronto all’impennata: Romelu ha rinunciato alla nazionale belga per migliorare la condizione in campo, con l’allenatore e il suo staff, e già oggi e domani lavorerà al centro sportivo di Castel Volturno a differenza dei compagni.

Tutti in permesso: Conte ha concesso tre giorni di riposo ma lui non ha tempo, vede solo il Cagliari. La prima da titolare: sabato è entrato al 17’ del secondo tempo, ma dopo la sosta è candidato a cominciare dal primo minuto. Subito nel tridente con Kvara e uno tra Politano e Neres. L’altro uomo atteso in campo domani: anche lui ha bisogno di fare carburante, anche lui è stato decisivo con il Parma e prima ancora con il Bologna.