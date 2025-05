Frenata alla 36ª, Napoli 24/25 come la Juve di Conte nel 2011/12: la coincidenza è incredibile

Parallelismo incredibile tra il Napoli di Antonio Conte e la sua prima Juventus, quella campione d'Italia nella stagione 2011/12. Entrambe le squadre allenate dal tecnico salentino condividono alcuni elementi chiave: una difesa solida, una forte identità tattica, un rendimento crescente durante la stagione e un campionato equilibrato senza una “super favorita” che domina.

Nel 2011/12 la Juve vinse lo scudetto da imbattuta, con 84 punti, superando il Milan in volata. Ora il Napoli si trova in una situazione simile: avanti ma braccato, con il destino nelle proprie mani a poche giornate dal termine. Corsi e ricorsi, appunto. Proprio come il Napoli con il Genoa, quella Juventus perse 2 punti dal seconda in classifica pareggiando in casa quasi allo stesso minuto del gol dei rossoblù: 84' invece che 85'. Inoltre i punti erano esattemnte gli stessi 78 con la seconda a -1. Alla 37ª l'allungo decisivo con una netta vittoria fuori casa: 4-0 a Novara, mentre il Milan perse il derby con l'Inter 4-2.