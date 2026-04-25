Ultim'ora Lukaku-Napoli ai saluti, clamoroso Moretto: “Sogna di tornare a Milano, occhio al Milan”

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L’attaccante belga ha vissuto un’annata particolarmente complicata, segnata soprattutto da problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento

Romelu Lukaku è sempre più vicino a lasciare il Napoli al termine della stagione. L’attaccante belga ha vissuto un’annata particolarmente complicata, segnata soprattutto da problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento e la continuità. L’infortunio ha inciso pesantemente sul suo percorso, così come alcune incomprensioni con il club legate al recupero atletico. A rendere ancora più delicata la situazione si aggiungono anche recenti tensioni con Antonio Conte, da sempre uno dei suoi maggiori estimatori. L’allenatore del Napoli, infatti, ieri ha dichiarato: “Lukaku L'ho visto? No. Non ho avuto l'opportunità di parlargli. Lui è venuto al centro, ha parlato con un dirigente ma con me no. Io ho l'ufficio lì, nessuno è venuto a bussare. Mi è dispiaciuto tanto questo, un messaggio, qualcosa. Cerco di dover capire tutti ma nessuno cerca di capire l'allenatore".

Il futuro tra addio a Napoli e ipotesi Milano

Lukaku, in scadenza di contratto nel 2027, sembra dunque destinato a salutare il Napoli a fine stagione. Per motivi personali, per il recente passato vissuto in città e per il forte legame costruito negli anni, il centravanti tornerebbe volentieri a Milano. La pista Inter, però, appare chiusa per motivi evidenti, mentre il Milan è alla ricerca di un attaccante. Al momento - riferisce Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato - non risultano trattative né contatti concreti, ma non è escluso che il nome di Lukaku possa essere proposto ai rossoneri nelle prossime settimane. La certezza, al momento, è che il belga dovrà individuare una nuova destinazione da cui ripartire. Milano resta una città molto gradita al giocatore, ma da qui a ipotizzare un ritorno concreto ce ne passa. Nel frattempo, il suo entourage è già al lavoro per costruire la soluzione migliore in vista del futuro.