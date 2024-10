Lukaku vede solo il Napoli: la sua richiesta al ct del Belgio

Magari nel weekend, approfittando dei giorni di pausa che Conte concederà al gruppo, farà un salto a Bruxelles, a casa, dai suoi figli

Innanzitutto la decisione: Romelu Lukaku ha chiesto a Domenico Tedesco, ct del Belgio, di non essere convocato anche questa volta per gli impegni di Nations League e dunque resterà a Castel Volturno a lavorare con il resto dei ragazzi che come lui, volontariamente o per circostanze, non saranno impegnati con le nazionali. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'attaccante e sulla sua volontà di lavorare solo per il Napoli per ritrovare la forma ottimale.

"Rom, per la cronaca, salterà le sfide con la Francia e soprattutto con l’Italia dei suoi amici Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori. Magari nel weekend, approfittando dei giorni di pausa che Conte concederà al gruppo, farà un salto a Bruxelles, a casa, dai suoi figli, ma prima di tutto dovrà parcheggiare il Napoli in sosta. E dovrà farlo in prima fila, al primo posto in classifica: comodo, bello, preciso, esattamente com’è accaduto dopo la partita contro il Monza".